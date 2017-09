Kina vurderer tidsfrist for elbiler: «En dødsdom for forbrennings-motoren»

Norge har gjort det. Frankrike har gjort det. Og selv fossilbilnasjonen Tyskland vurderer å kreve at alle nye biler som selges innen noen år skal være nullutslippsbiler.

Det vil være oppsiktsvekkende om Tyskland forbyr forbrenningsmotorer i nye biler etter 2030, men nå vurderer også Kina - verdens største bilmarked - å gjøre det samme.

Det skriver Bloomberg:

På en bilkonferanse i Tianjin sier Xin Guobin, viseminister for industri- og informasjonsteknologi, at myndighetene jobber med andre kontrollorgan om en tidslinje for å avslutte produksjon og salg. Det vil ha en kraftig kraftig innvirkning på miljøet og veksten i Kinas bilindustri. Bloomberg

Her i Norge har vi satt 2025 som året hvor nybilsalget skal bestå av elbiler - det mest ambisiøse i verden.

Det er ikke klart hvilken tidsramme Kina ser for seg dersom de velger samme linje. Men konsekvensen vil være enorm for dagens biler over hele verden:

Kina er det største bilmarkedet i verden. Om Kina bestemmer en tidsfrist for å avvikle salg av nye bensin- og dieselbiler, vil det bokstavelig talt være dødsdommen for forbrenningsmotoren. Electrek

Dersom Kina snur ryggen til fossilbiler, kan det forandre bilindustrien for alltid. Phys.org

Kina har allerede signalisert et grønt skifte overfor bilindustrien gjennom ZEV-mandatet (Zero Emission Vehicles). Produsenter som Ford, Toyota og Volkswagen har på sin side økt satsingen på elbiler i markedet.

ZEV dikterer at 8 prosent av nybilsalget i Kina skal være nullutslippsbiler i 2018 og 12 prosent i 2020.

I 2016 ble det solgt over 28 millioner biler i Kina. Innen 2024 tror analyseselskapet AlixPartners at salget vil øke til 42 millioner biler og utgjøre 36 prosent av det globale bilmarkedet.

- Dersom Kina sier nei til forbrenningsmotoren må resten av verden følge etter fordi resten av verden ikke kan miste markedet i Kina. Det er for stort, sier administrerende direktør Bill Russo i Gao Feng Advisory Group i Shanghai.