Kia Stonic: Denne nyheten viser en viktig trend

Fra rundt 200.000 kroner?

Skreddersøm er også viktig for mange kunder. Når Stonic kommer for salg, blir dette den modellen fra Kia med flest tilpasningsmuligheter etter kundens ønsker, både innvendig og utvendig.

Den offisielle debuten skjer på bilutstillingen i Frankfurt i høst og Stonic skal være klar for lansering kort tid etter dette.

Foreløpig vet vi ingen ting om priser, men det er grunn til å vente at Stonic vil starte på rundt 200.000 kroner i rimeligste utgave. Kia har gunstige priser på ekstrautstyr, så en godt utstyrt variant bør kunne være innen rekkevidde for rundt 250.000 kroner. Så langt virker det som Kia kun går for forhjulstrekk her, og at Stonic ikke kommer med 4x4.

Artikkelen er først publisert på broom.no.





