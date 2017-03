Kia Optima PHEV SW får klassens beste rekkevidde

Elbiler og ladbare hybrider er noe av det hotteste på bilmarkedet i Norge akkurat nå.

Men skal du ha en stasjonsvogn som er ladbar hybrid, er det ikke mye å velge mellom.

VW Passat GTE og Mercedes C-klasse 350e er de to fremste her, men de er ikke nødvendigvis innen rekkevidde for de som har mye annet å bruke pengene på enn bare bil.

Det gjør Kia noe med nå. De har hatt sin Optima PHEV på markedet en stund, men de fleste vet hvordan det står til med salget av firedørs sedaner her i Norge. Det er ikke all verden, for å si det litt pent.

Prisgunstig

Men nå lanserer de Optima PHEV som stasjonsvogn også – SW heter den da på Kia-språket.

Og det til en pris som er gunstig. Fra 389.000 kroner koster den som ladbar hybrid. Da er det meste av utstyr ombord. Skinninteriør og takluke er det eneste som mangler.

VW Passat GTE koster fra 450.000 kroner, mens Mercedes ber om fra 473.000 kroner for sin variant. Begge disse blir fort en god del dyrere før du er ferdig med krysse av for utstyr, det gjelder særlig Mercedesen.

60 KM PÅ STRØM: Kia Optima PHEV SW skal være svært velutstyrt samtidig som den har klassens beste rekkevidde på strøm.

Klassens beste rekkevidde

Samtidig skal Kia-en også by på god rekkevidde. 60 kilometer skal den klare, på en god dag, før den må lades. Det er lengre enn konkurrentene.

Vi har kjørt Kia Optima PHEV i personbil-utgaven og skrev blant annet:

"Motor og drivlinje kler bilen veldig bra. Det handler i stor grad om komfort her, og det er Kia gode på. Kvalitetsfølelsen er også høy. Vi har kjørt godt utstyrte biler, og her er det ikke mye som mangler, hverken av komfort- eller sikkerhetsutstyr.

Her er Kia på linje med de beste konkurrentene, og det er da også viktig i en så krevende klasse som dette. Her er det kamp om kundene!"

Hele testen finner du her:

Kommer til sommeren

Optima PHEV SW, er som sedanen utstyrt med en 2-liters bensinmotor på 156 hestekrefter og en elmotor på 68 hestekrefter. Samlet effekt oppgis til til 205 hestekrefter og 375 Newtonmeter.

– Dette er en bil vi gleder oss til å få på plass, forteller Mette Simonsen Sauge, fra den norske Kia-importøren på standen i Genève.

– Vi vil få bilene til Norge i juli og vi regner med å selge ett sted mellom 600 og 700 Optima totalt i året, forteller hun videre.

Les også: Her kan du kjøpe ditt eget bilverksted

Artikkelen er først publisert på broom.no. Les også:



2017 Volvo XC60: Her er den: Årets store nyhet fra Volvo

Alkolås: Vil at flere må blåse før de får kjøre bil

2017 Mercedes E-klasse coupe: Millionbil? Nei, denne koster ...

Test Ford Mondeo Hybrid Vignale: Her får du mye luksus!