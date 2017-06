Kia Optima Hybrid: Her er det stille før salgs-stormen

Hybridbilene har tatt det norske markedet med storm de siste årene.

Så langt i 2017 er andelen nybiler med hybriddrift over 30 prosent, over halvparten av disse igjen er ladbare hybrider.

Dette går særlig på bekostning av dieselbilene. For seks år siden var dieselandelen over 75 prosent, nå er den på under 30 prosent og tallet er synkende.

Dette har gjort det svært krevende for bilmerkene som bare har diesel- eller bensinbiler. De har havnet litt i bakleksa og må virkelig jobbe hardt for hvert salg.

Fra diesel til ladbar hybrid



Hvor fort det har gått i dette markedet, er Kias nye og store stasjonsvogn Optima et godt eksempel på. Den ble lansert på tampen av fjoråret. For bare noen år siden ville dette vært en bil å regne med på salgsstatistikkene, men her har det gått heller trått.

Det skyldes hverken bilen eller prisen (som helt klart er gunstig) – men det faktum at kundene her sitter og venter på en modell som ikke har kommet på markedet ennå.

Så langt har Kia kun tilbudt Optima stasjonsvogn med dieselmotor. Nærmere bestemt en 1,7-liters motor på 141 hestekrefter.

Det ville vært helt riktig motorisering for de fleste kundene for bare noen år siden. Nå er det ikke slik. De venter nemlig heller på at Optima stasjonsvogn skal komme som ladbar hybrid.