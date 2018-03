Kari skal selge bilen - fikk en lite hyggelig overraskelse

Benny Christensen er Brooms bilekspert.

Hei, har en Mini Cooper 2005 mod, kjørt 110 000. Har hatt den på NAF test før salg. Det viser seg å være reparasjoner for ca. 20.000 kroner. Bremseskiver, støtdempere, pluss at det er en ulyd fra utløserdelen på girkassen. Mitt spørsmål er da: Bør jeg selge den som den er... Eller bør jeg reparere den før salg? Hva er det mest fornuftige mht til økonomi? Med vennlig hilsen Kari.

Benny svarer:

Hei Kari, kjedelig når man får sånne overraskelser! Her har du to valg: Du kan få gjort alle disse reparasjonene og så selge – eller du kan selge bilen som den er, og så overlate til kjøperen å ta jobben/kostnadene.

Hva som er best økonomisk er ikke alltid så lett å si. Det kommer an på hvor mye bilen din er verdt, også om dette er en attraktiv bil i bruktmarkedet.

Bilen din har blitt 13 år. Da er den ikke lenger noen nybil, selv om kilomerstanden slett ikke er avskrekkende. Men mange kjøpere vil nok godta at den ikke er helt perfekt lenger.

De tingene du anfører over er likevel av den typen som må fikses. Bremseskiver og støtdempere er slitedeler som er viktige for sikkerheten. Ulyder i girkassen skal man også ta på alvor, det kan fort bli mye dyrere hvis du ikke tar tak i det.

Om jeg forstår det riktig så er det utløserlagret her som lager lyd. Det er sjelden farlig, i alle fall ikke på kort sikt. Men på et tidspunkt bør man også gjøre noe med det. Da må girkassen ut og da er det smart å skifte clutch i samme slengen.

Etter seks måneder kom det plutselig en ulyd bak i bilen...

TREKKER PÅ ÅRENE: Første generasjon av «nye» Mini begynner å trekke på årene, da må man også regne med at ting kan gå i stykker.

Sjekke priser

Et alternativ er å legge ut bilen som den er, med kommentarene fra NAF. Så lar du prisen gjenspeile det, altså at du gir kjøper en "rabatt" fordi bilen ikke er helt i orden.

Hvis han eller hun er nevenyttig selv, er det absolutt mulig å spare en god del penger på egeninnsats her. Da må du først finne ut hva som er realistisk salgspris for bilen din, og ta utgangspunkt i det. Det går jo for eksempel an å forsøke det først. Får du ikke solgt bilen da, kan du prøve plan B.

Den er da å få ordnet opp i det NAF har anført i sin test, og selge bilen ferdig reparert. For kjøper er det en stor trygghet. En NAF-test er ofte det beste "verdipapiret" du kan ha når du selger bil. Da sender du et tydelig signal om at du er en seriøs selger, som ikke forsøke å skjule noe.

Når det gjelder pris på reparasjonene, kan det nok være lurt å ta en liten runde og sjekke med flere verksteder. Her kan du også be om en "pakkepris". Da kan de som vil ha jobben, kanskje gi deg rabatt på grunn av det også.

Jeg håper dette har vært til litt hjelp, lykke til videre!

