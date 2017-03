Jaguar I-Pace: Pris, dato, rekkevidde og plass i bagasjerom

Jaguar avduket sin første elbil, SUV-en I-Pace i november 2016. Med en jaguar i grillen, sporty design, firehjulstrekk og en reell rekkevidde på 35 mil fenget den Side3s lesere fra første sekund.

Det er mye som tyder på at Jaguars ingeniører og designere har truffet blink. Jaguar i Norge opplyser om sjelden stor pågang fra nordmenn.

Jaguar i Norge: - Interessen for I-Pace overgår alle andre lanseringer

- Tilbakemeldingene på I-Pace har vært fantastiske. Vi kastet regelboka ut vinduet for å lage et elektrisk kjøretøy inspirert av estetikken til en superbil, ytelsene til en sportsbil og plassen til en SUV. Den har overrasket mange, og entusiasmen for vår første elbil har overgått alle mine forventinger, sier Jaguars sjefdesigner Ian Callum i en kommentar.

Lanseringsdato for Jaguar I-Pace



Det vi har sett til nå er en konseptmodell. Under motormessen i Geneve bekreftet Jaguar lanseringsdatoen for produksjonsmodellen av I-Pace:

Jaguar I-Pace vil avdukes sent i 2017, og være på veien i andre halvdel av 2018 Jaguar i en pressemelding 15. mars 2017

Jaguar i Norge forteller til Side3 at Jaguar har høye forventninger til salget i "elbil-landet" Norge, og at vi er et prioritert land. Vi kan dermed håpe at vi stiller langt fremme i køen ved lansering.

I forbindelse med bilmessen i Geneve, har Jaguar publisert den første videoen av I-Pace på veien:

Rekkevidde for I-Pace

Under karosseriet skjuler det seg en væskekjølt 90 kWh batteripakke som driver to 200 hestekrefters motorer - ett til hvert hjulsett. I-Pace har med andre ord firehjulstrekk.

Jaguar oppgir rekkevidden til å være 220 miles etter den amerikanske (og mer troverdige) EPA-standarden.

Det vil si at du kan regne med å kunne kjøre 350 kilometer på en lading.

Elbilen oppgis å fullades i løpet av cirka 2 timer med en 50 kW DC hurtiglader.

For ordens skyld nevner vi at I-Pace har en oppgitt rekkevidde på 500 km etter den europeiske NEDC-standarden.