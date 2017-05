Internt dokument fra Tesla avslører de største forskjellene mellom Model S og Model 3

Tesla Model 3 har under 100 konfigurasjoner, mens Model S har over 1500. Det kan være dårlige nyheter for deg som håper på firehjulstrekk.

Et dokument som skal være ment for Teslas bilselgere og kundebehandlere får nå mye oppmerksomhet blant nettsider og blogger dedikert til elbiler.

Dokumentet er publisert på forumet Model 3 Owners Club av grunnleggeren Trevor Page.

Det er en sammenlikning av Model S opp mot Model 3, og er nok et forsøk fra Teslas side å "antiselge" folkevogna si. Her legges det vekt på at Model S er en langt mer avansert bil, slik også teslasjef Elon Musk har gjort i en rekke meldinger på Twitter.

Blant annet opplyses det at Model S gjør unna 0-100 km/t så rask som på 2,3 sekunder, mens Model 3 "bare" klarer det på 5,6 sekunder.

Det skulle likevel være nok akselerasjon for de fleste av oss. Til sammenlikning gjør en ny Volkswagen Passat 2.0 TDI 4Motion med 240 hk 0-100 km/t på 6,3 sekunder.

Samtidig inneholder oversikten en del detaljer som ikke tidligere har vær kjent. Model S opplyses å ha mer enn dobbelt så mye plass i bagasjerommet enn Model 3 - som her oppgis å ha bagasjerom på temmelig nøyaktig 400 liter.

Videre heter det at Model 3 kun har én liggende skjerm på 15 tommer, mens Model S har to skjermer. Dermed later det til å være bekreftet at Model 3 ikke har et tradisjonelt dashbord.