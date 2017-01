Ikke rart politiet sperret opp øynene ...

Den gamle Golfen var ute på sin siste reis til bilopphuggeren i Førde, men den gikk ikke helt etter planen.

På vei til hugging, ble nemlig den meget spesielle ekvipasjen stoppet av politiet.

Det er avisen Firda som først skrev om saken.

Golfen var satt på toppen av to oljefat, stroppet fast til en tilhenger som nok hadde sett sine beste dager.

Tekniske mangler

Politiet tok kontakt med Statens vegvesen, for å få deres vurdering av lasten og sikringen.

– Jeg har ikke vært borti dette før. Usikret last er ikke uvanlig, men jeg har ikke sett det gjort som det var gjort her, sier operasjonsleder Marianne Føleide, til Firda.

Statens vegvesen avdekket endel tekniske mangler på tilhengeren - som bremser. Den var ellers ombygd, men uten å ha blitt framstilt for ny godkjenning.

Ikke forskyve

Statens vegvesen skriver dette om last av tilhenger på sine nettsider:

– Du må sikre all last du frakter på tilhenger slik at den ikke forskyver seg eller faller av. Det er viktig både for din egen og andre trafikanters sikkerhet. Gods som kan støve, ryke eller virvle av kjøretøyet kan sikres med nett eller presenning. For andre gjenstander må spennbånd/lastestropper benyttes. Sørg for at tyngre gods lastes mot tilhengerens lemmer.

– Lang last skal plasseres så langt frem som mulig. Ha også rett kant fremover. Sikre så lasten med overfallssikringer slik at lasten ikke forskyver seg. Sett på et merkebånd på last som stikker ut bakover mer enn 1 meter.

