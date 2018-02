Ida (22) har brukt 170.000 kroner på Volvoen sin

I spalten "Bilen Min" har Broom.no-leserne mulighet til å fortelle litt om sin egen eller sine egne biler, og litt om sin bilinteresse.

Volvo PV, Amazon, 140, 240,740, 940 og 850 – hva har de felles? Jo – at de alle startet livet som trygg, solid og god familiebil for de litt bemidlede, før de som bruktbil skifter eier ett par ganger til ikke fult så bemidlede, før de ender opp som ungdomsbil.

Slik har det vært i årtier og slik er det fortsatt. Måtte det fortsette.

Kurant å skru på – når det behøves, stort sett lett tilgang på billige deler og den nevnte soliditeten er helt klart viktige faktorer for Volvos popularitet blant både de unge og ikke fullt så unge. Dessuten er den jo norsk da. I alle fall nesten. Det er ikke lange biten fra Svinesund og ned til dit de ble produsert...

Det er lett å tenke gutter når det gjelder Volvo og ungdomsbil, men dette er tydeligvis feil. Flere og flere av de som sender inn Volvo til vår populære "Bilen min"-spalte er jenter.

Ida Torglad er en av disse jentene. Her får du historien om hennes drømmebil. En Volvo 850 fra 1995, som har vært forfulgt av uhell, men Ida er tydeligvis glad i den blå 850-en allikevel.

Bilen:

Merke, modell: Volvo 850, 1995-modell

Hvor lenge har du eid den? I litt over to år nå.

Hva har du gjort med den? Dette er en bil som har kostet mye. Da jeg kjøpte bilen, var den ikke akkurat strøken. Jeg begynte med å lakkere opp igjen sideskjørt, bakfanger og frontfanger. Jeg har også montert svart skinninteriør i den. Jeg kjøpte nye lykter og ny grill. Høsten 2016 kjørte jeg på en hjort. Jeg hadde kun delkasko-forsikring på bilen, så skaden ble betalt fra egen lomme.

Man skal ikke ha så veldig mange slike møter med rådyr før pengene flyr...

Bilen ble fikset opp igjen og jeg lakkerte så klart delene som ble byttet på grunn av skaden, og fikset det som ble ødelagt i motorrommet.

I mai 2017 bestemte jeg meg for å hellakkere bilen, fjerne alle bulker, og å stille den ut på Gatebil. Jeg fikk den igjen fra lakkering dagen før Gatebil og samme kvelden kjørte jeg på ett rådyr. Heldigvis hadde jeg mange snille og gode mennesker rundt meg og fikk ordnet med ny lykt og ny sideskjerm. Fanger og skjerm ble lakkert opp igjen enda en gang.

Jeg var virkelig forfulgt av uhell en stund...

Akkurat nå står 850-en på vinterlagring, og må si meg fornøyd med tilsammen seks premier med den i sommer. Regnet litt grovt på det, og bilen har kostet meg ca 170.000 kroner.

Liker best med bilen: Fargen og fronten.

Liker minst med bilen: Motoren, den kunne godt vært noe sprekere...

Beste opplevelse med bilen: Da den kom ut fra hellakkering.

Framtidsplaner for bilen: Bygge stereoanlegg og sprekere motor.

Drømmebil: Det må være 850-en min, det!

Annet: For litt over ett år siden startet Britt Helen Brovold og jeg opp Team Shadow. Vi blir bare flere og flere! Det er kjempeartig å ha et team som reiser rundt på utstillinger sammen.Vi håper på å bli enda større etter hvert!

Ta en kikk på Facebook siden vår: Team Shadow

Dette bildet er tatt for mange penger og mye arbeid siden. Slik så bilen ut da Ida kjøpe den for to år siden.

Eieren:

Navn: Ida Torgals

Alder: 22 år gammel

Bosted: Elverum i Hedmark.

Litt om meg selv: Alltid hatt sansen for bil, men det var først for tre år siden jeg virkelig fikk dilla! Nå er bilutstillinger livet! Nå er jeg eier av en Volvo V70, en VW Passat 3b og denne blå Volvo 850-en. Blir bare flere og flere biler ute på gårdsplassen!

En gang krydde det av disse på norske veier

