I.D. Neo: Pris, rekkevidde og dato

Pris på I.D. Neo

Prismessig har VW tidligere gått ut med ambisjoner om at bilen skal koste betydelig mindre enn Teslas Model 3. I praksis kan det bety startpris på rundt 250.000 kroner når Neo kommer til Norge, skriver Broom.

Det gjør elbilen naturligvis svært konkurransedyktig.

En tror at VW også vil gå for minst to forskjellige størrelser på batteripakken. Det vil også gjenspeiles i prisene.

Rekkevidde på I.D. Neo



Bild skriver at Neo skal ha en rekkevidde på mellom 400 og 600 kilometer, etter målestandarden NEDC. Denne målesyklusen gir mildt sagt optimistiske målinger, og erstattes nå av den mer realistiske WLTP.

WLTP: Fire bokstave som kan gjøre bilkjøpet ditt dyrere

Vi antar at Neo her får en rekkevidde på rundt 400 km.

Dato for I.D. Neo

Det er ventet at Neo blir offisielt lansert i andre halvdel av 2019, men at leveringene ut til kundene neppe starter før tidlig i 2020.

Men "her kan VW komme til å overraske oss", skriver Broom:

"Det er et viktig poeng å få bilen ut på markedet før "alle andre" er klare med elbiler. På det området pågår det nå et skikkelig kappløp mellom mange produsenter".

Mer enn 20 elektriske modeller

Neo er bygget på Volkswagens nye, heleelektriske plattform, kalt MEB. Den skal være ryggraden i fremtidens elektriske modeller fra konsernet.

Innen 2025 planlegger Volkswagen å lansere mer enn 20 elektriske modeller.

Se video av VWs elektriske konsept under:

Få oversikt over elbilene som kommer i 2018: