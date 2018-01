I taxien til Erlend (27) betaler du turen med glede

Her snakker vi om en helt nyutviklet rekkesekser på 3 liter. Den leverer 340 hk og vanvittige 700 Nm, noe som ikke akkurat er hverdagskost i taxiparken.

– For å tilby kundene en best mulig opplevelse, valgte jeg bilen i lang versjon. Det betyr litt bedre plass i baksetene. I tillegg er det full AMG-pakke, Designo interiør og Burmester High-End 3D-Surround Soundsystem. Bilen er i det hele tatt spekket med utstyr, noe jeg mener en S-Klasse bør ha, sier han.

Totalt har Erlend huket av ekstrautstyr for rundt 500.000 kroner. Dermed ender prislappen på friske 1,8 millioner, hvis vi går ut fra listepris. Det tilsvarer seks nye VW Golf, det!

Dette er taxituren du sent vil glemme

Hentet bilen på fabrikken i Tyskland

– Hvorfor valgte du akkurat S-Klasse?

Kanskje ikke så rart at flere kunder har sovnet i disse omgivelsene.

– Først og fremst blir det regnet som verdens beste bil, noe jeg er ganske så enig i, basert på tidligere erfaringer. Før jeg bestilte S-Klassen prøvde jeg nye BMW 7-serie, men den kunne ikke måle seg mot Merca, mener Erlend, og innrømmer at han har et over snittet godt forhold til merket fra Sindelfingen.

27-åringen forteller at han sammen med faren, som også er taxisjåfør, har hatt nærmere 100 Mercedeser i jobben. Men det er ingen som måler seg mot dagens S-Klasse, som Erlend hentet på fabrikken i Tyskland for bare fire måneder siden.

– Jeg henter som regel bilene på fabrikken i Tyskland når jeg bestiller nye modeller. Det er en opplevelse i seg selv, inkludert omvisning på fabrikken. På vei hjem med den nye S-Klassen gikk det ordentlig unna på Autobahn, smiler Erlend.

Dette skal bli Norges råeste taxi

VIP-skilter

Med en bil mange helst forbinder med kongelige og velkledde direktører, er det forståelig at Erlend trives godt i jobben. Han påpeker skyhøy komfort, design og Burmester-anlegget som noen av høydepunktene.

– Motoren er også et mesterverk, med et vanvittig skyv og et herlig lydbilde, til tross for at den mates med diesel.

I oktober 2017 hentet 27-åringen bilen rett fra fabrikken i Sindelfingen.

For å virkelig understreke at dette langt fra er noen vanlig taxi, har bilentusiasten investert i personlige skilter på luksusbilen.

– Ja, de søkte jeg om samme dag Statens vegvesen åpnet tjenesten. Da jeg fant ut at VIPTAXI var ledig, var det ikke noe å lure på.

Nå har Erlend kjørt den nye S-Klassen siden oktober i fjor, og responsen har ikke uteblitt, hverken på bilen eller skiltene.

– Det er mange som reagerer på kombinasjonen av en helt ny S-Klasse og VIP-skiltene. Noen er litt skeptiske, og lurer på om det koster ekstra å sitte på, mens andre virkelig beundrer bilen og komforten om bord. Jeg har faktisk hatt noen kunder som sovner i baksetet. Det skyldes nok komforten og ikke minst den støysvake kupeen, avslutter Erlend, og legger til at drømmebilen nå har passert 35.000 kilometer på telleverket.

Du er virkelig privilegert når Mercedes sitt flaggskip er kontorplassen. I tillegg til denne har 27-åringen flere biler som brukes i jobben.

Artikkelen er først publisert på broom.no. Les også:



Lasse sparer nesten 100.000 kroner i året på å kjøre Tesla

Stuntet til Ann-Mari og Martin går viralt – ser du hvorfor?

Tok med hele familien på vintercamping i Teslaen

Svensk 33-åring eier 3.800 biler