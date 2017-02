I år skal Porsche sette ny rekord i Norge

STORT UTVALG: Porsche er i medvind. Godt hjulpet av både et rekordstort utvalg av modeller, og en mer gunstig avgiftsordning for biler med stor motor.

Norge har aldri vært et stort marked for sports- og superbiler. Men de siste årene har det skjedd en betydelig utvikling. Ikke minst gjelder det Porsche.

Nå skal det sies at det ikke er det største volumet i utgangspunktet. Men med både to SUV-er og den nye innstegsmodellen Boxster, har Porsche funnet stadig flere kunder. Naturligvis også godt hjulpet av at avgiftene på motorsterke biler er blitt redusert.

I fjor ble det satt ny rekord i antall solgte biler – i år er målsetningen å sette rekord igjen.

Aldri har du fått mer ny Porsche for pengene

911

Selve ikonet for Porsche er naturligvis 911. Det klassiske designet er omtrent akkurat som da bilen så dagens lys for aller første gang i 1963.

I fjor ble det registrert 70 eksemplarer av denne i Norge. Forrige rekord var i 2006 - da tallet var 55.

- I år regner med vi å selge rundt 60 911-er. Totalt er det imidlertid en målsetning at vi skal runde 500 solgte biler, forteller Porsches markeds- og PR-sjef, Morten Scheel.

Joda, dette er faktisk en ekte Porsche

Ladbart

Det som ligger an til å bli volummodellene er SUV-ene Cayenne og Macan - og ikke minst luksusbilen Panamera.

Sistnevnte kom på markedet mot slutten av året i fjor, og lanseres i år som ladbar hybrid. Det er en nyhet som gjør at bilen blir mer gunstig enn vanlig. Med 462 hk er startprisen knappe 1,2 millioner kroner. Og responsen har vært stor.