I år må piggdekkene tidlig av

Årets vinter har vært preget av snø og kulde over store deler av landet. Derfor er det nok ekstra mange som gleder seg til våren nå.

Med påsken overstått, er det tid for dekkskift for bileiere. Vinterdekkene skal av, sommerdekkene skal på – og bruker du piggdekk på vinteren, har du faktisk ikke noe valg.

Regelen er nemlig at piggdekkene skal tas av senest første mandag etter andre påskedag. Med årets tidlige påske, betyr det at mandag 9. april er siste frist i år. Eneste unntak er om du bor i Nordland, Troms eller Finnmark. Her er fristen 1. mai.

Noe veier tyngre

– Dette at piggdekkfristen følger påsken, kan sikkert virke forvirrende. I praksis betyr det at fristen for å få av piggdekkene kan variere mye fra år til år. Men slik er det altså, vi bileiere må bare forholde oss til det, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Blir du stoppet med piggdekk på bilen etter fristen, vil det i utgangspunktet bety gebyr. Men her er det viktig å understreke at sikkerhet og tilstrekkelig veigrep veier tyngre enn fristene.

Hvis du skal på fjellet eller til et sted hvor forholdene gjør det nødvendig, er det fortsatt lov å kjøre med piggdekk. Denne vurderingen må føreren selv ta.

- Finnes det en eneste god grunn til å bruke piggdekk?

Dårligere kjøreegenskaper

– Det er altså full lovlig å bruke sunn fornuft. Heldigvis! Jeg tror heller ikke politiet er veldig hissige på å skrive ut gebyrer de aller første dagene etter at fristen er over. Denne regelen er nok mer der for å fange opp de notoriske sløvingene, de som somler altfor lenge med å få av piggdekkene, sier Broom-Benny.

Han understreker at det er mange gode grunner til å skifte til sommerdekk.

– Det er store forskjeller på egenskapene til sommer- og vinterdekk. Du har vesentlig dårligere kjøreegenskaper hvis du bruker vinterdekk på sommeren. I mange tilfeller kan det rett og slett være uforsvarlig å bruke vinterdekkene nå. Derfor har også mange tatt til orde for et forbud mot dette, forteller Benny.

Disse bilistene klager over mye støy

Stopper ved piggdekkene

– Ja, for det er bare piggdekkene som må av, strengt tatt er det lovlig å bruke piggfrie vinterdekk også på sommeren?

– Ja, det er helt riktig. Lovreguleringen av dette stopper ved piggdekkene. Det er nok i hovedsak gjort fordi disse sliter på asfalten, og skaper mye helsefarlig svevestøv. Men ser vi på det sikkerhetsmessige aspektet, er det også gode grunner for å forby piggfrie vinterdekk på sommeren. De har blant annet en mye mykere gummiblanding enn sommerdekkene, noe som gir mye lengre bremsestrekning og dårligere egenskaper i sving. Min holdning til dette er enkel: Vinterdekk på vinteren, sommerdekk på sommeren, sier Benny.

Det kan være fristende, men er en farlig måte å spare penger på





Artikkelen er først publisert på broom.no. Les mer her.

