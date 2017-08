I 2025 skal nye bensin- og dieselbiler forbys - er det realistisk?

Innen 2025 har norske politikere bestemt seg for at det ikke lenger skal selges nye biler som ikke er nullutslippsbiler i Norge.

Det betyr i praksis elbiler med batteri eller brenselcelle.

Satser på noe som har vært fiasko i 200 år



El- og hydrogenbiler har en historie som går enda lenger tilbake enn bensinbilen - faktisk over 200 år, men en har aldri klart å få til det gjennombruddet som bensinbilen fikk.

Det har ikke skortet på forsøk, men det er bare de siste årene at elbilene har vært noe i nærheten av å kunne utfordre de tradisjonelle "eksosbilene".

Og det er i grunn bare i Norge det har fungert så langt. I resten av Europa utgjør ikke elbilsalget mer enn et par promille.

Årsaken er at elbilene er mye dyrere enn bensinbilene, men det har ikke nordmenn lagt så mye merke til fordi vi har videreført avgiftsfritak som ble innført for å støtte den norske elbilpioneren Think. Samtidig med avgiftsfritaket har vi beholdt en av verdens høyeste avgifter på vanlige biler.

Nå skjer mye

Derimot er det mye som tyder på at elbilrevolusjonen denne gangen har kommet for å bli. Tesla har bevist for verden at elbiler kan være å foretrekke fremfor vanlige biler, batteriene har blitt voldsomt mye bedre - og dieselskandalen som har rystet bilindustrien presser frem endringer.

Flere land har fulgt etter Norge med å tidfeste en utfasing av tradisjonelle biler, blant annet på grunn av enorme forurensningsproblemer i byer - og om Paris-avtalen skal etterleves, er overgang til elbiler langt enklere enn en del andre kutt.

Viktigst er det nok at Tyskland har satt målstreken i 2030. Det legger et enormt press på landets mektige bilindustri, som inkluderer Mercedes, VW-gruppen og BMW.

Årsaken til optimismen er at kostnadene for å produsere elbiler faller kraftig. BMW mener at elbiler vil bli billigere å produsere enn tradisjonelle biler i 2021 - og VW har sagt at deres nye I.D som kommer i 2020, vil produsere en bil i Passat-størrelse til en pris som du i dag må betale for en mindre Golf.

Er målet realistisk?



Så er det realistisk med bare nullutslippsbiler i Norge fem år før Tyskland har satt sitt mål?

Allerede nå ser vi at interessen for elbiler i Norge er større enn det bilprodusentene klarer å levere:

Opplysningsrådet for Veitrafikken har tidligere uttalt at innfasingen av mer miljøvennlige biler har gått raskere enn man har trodd, og at de tror at det er realistisk med bare nullutslipp i 2025.

- Det er en god mulighet for at vi kan komme nær målet om at alle nye biler skal være utslippsfri i 2025, men jeg tviler på at det skjer før, sa OFV-sjef Øyvind Solberg Thorsen til DN tidligere i år.

Må tilbys noe annet enn miljøvennlighet

Skal vi tro en ny undersøkelse fra Kantar TNS er det derimot helt avgjørende at elbilene blir attraktive helt uavhengig av miljøvennlighet.

Folk flest er nemlig ikke spesielt opptatt av at bilen de kjøper er miljøvennlige. Skal man få med alle nye bilkjøpere over i elbilens verden, må det være flere argumenter.

Og at folk ikke setter seg på bakbeina er viktig: TØI har tidligere påpekt at det sannsynligvis vil være umulig å faktisk forby omsetning av bensin- og dieselbiler i Norge før det gjøres ellers i EU på grunn av EØS-avtalen. De tror derfor at det selv i 2025 vil være rundt to prosent av bilene som selges som ikke er rene nullutslippsbiler.

- Bredt utvalg i 2025



VW er Norges mest solgte merke, og i konsernet har de også merkene Audi, Skoda og Seat. VWs norske informasjonssjef Anita Svanes sier til Side3 at hun tror det vil være enkelt for VW å tilby rent elektrisk utvalg i Norge:

Kommunikasjonssjef i VW, Anita Svanes.

- Vi tror vi vil kunne tilby et bredt elektrisk utvalg i 2025. Med den nye elektriske MEB-plattformen vil man rulle ut alt fra biler i Golf-størrelse til store SUV-er - og en rekke varianter som skal dekke alt, inkludert store familiebiler.

- Bilen som så langt kalles ID skal komme i 2020, med en rekkevidde på opp mot 700 km, det samme vil SUV-en man har kalt ID Crozz. Flerbruksbilen ID Buzz kommer i 2022, og flere varianter vil komme, sier Svanes.

Bilgiganten har et klart mål om å selge en million biler per år i 2025.

Toyota: - Mest sannsynlig ikke fullt dekket

Norges nest mest populære merke er litt mer avmålte når det kommer til om de vil kunne tilby et fullt nullutslippssortiment i 2025.

- Vi er ikke i posisjon til å gi detaljert informasjon om Toyotas langsiktige produktplaner. Mest sannsynlig vil det være segmenter som ikke vil være fullt ut dekket av nullutslippsbiler i 2025, særlig gjelder dette større biler og varebiler, sier informasjonssjef Espen Olsen i Toyota Norge.

Selskapet har i utgangspunktet satset alle nullutslippskortene på hydrogenbiler, og selger allerede nå Mirai - og satser på en kraftig opptrapping av produksjonen i årene som kommer. En elbil med batteri er derimot også på vei.

- Vi jobber også med å utvikle en batterielektrisk bil, men kan ikke bekrefte når denne vil komme i salg. Toyota jobber også med neste generasjon batteriteknologi som gir lengre rekkevidde og kortere ladetid enn dagens litium-batterier.

Selskapet har derimot fortsatt full tiltro til at hydrogenbiler vil bli langt mer attraktivt innen et bensinforbud kommer i Norge.

- Prisnivået på hydrogenbiler vil gå raskt nedover etter hvert som volumet økes til mer enn 30.000 årlig, fra dagens 3000 biler. Trolig vil de være konkurransedyktige med konvensjonelle biler i 2025, selv med lavere insentiver enn det batterielektriske biler har hatt i Norge.