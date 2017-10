Hyundais nye elektriske SUV overrasker stort

I likhet med Ampera-e vil bilen få 204 hestekrefter, noe som vil gjøre bilen forholdsvis sprek.

Hyundai sier ikke noe om firehjulsdrift, men vi antar at produsenten vil bruke den samme motoren fra LG som Ampera-e benytter seg av. Det betyr i så fall at bilen ikke vil få drift på alle fire.

INTERIØR: Slik ser det ut inne i bensinversjonen av Kona. Vi forventer omtrent likt interiør i elbilen.

Raskere lading



Hyundai bekrefter også at de jekker opp ladeeffekten på den integrerte ombordladeren fra 6,6 til 7,2 kW, noe som gir raskere hjemmeladingen.

Den får selvsagt også hurtigladingsstøtte som ifølge Hyundai er klargjort for «fremtidens ladehastigheter». Hva det betyr i praksis er usikkert, men neste steg ser ut til å være 150 kW - noe kraftigere enn Teslas nåværende superladere.

Prisen på bilen er ennå ikke kjent, men Hyundai er kjent for et beskjedent prisnivå. Det er dermed all grunn til å tro at bilen vil få en pris rundt 300.000 kroner.

Ifølge Hyundai er de første bilene forventet i løpet av første halvår 2018 - altså innen sommerferien.

Det store spørsmålet er om selskapet klarer å levere nok biler, noe som har vært en stor utfordring med deres svært ettertraktede elbil Ioniq.