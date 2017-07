Hva bruker mest strøm: Trikken, T-banen eller elbilen?

For noen år siden dukket det opp en undersøkelse som fikk en del oppmerksomhet. Den viste at tog kunne være mer klimafiendtlig enn fly, og at busser i enkelte situasjoner var betydelig verre enn biler.

Undersøkelsen tok høyde for hele livssyklusutslippet til de forskjellige transportformene, og fordelte det på antall passasjerkilometer.

Nå har bransjenettstedet Enerwe gjort en undersøkelse som går litt i samme baner, hvor de har sammenlignet strømforbruket på elbiler, opp mot strømforbruket på trikken og T-banen.

Enormt strømforbruk



Ifølge Ruter brukte disse to transportmidlene 164 GWh med strøm i 2016. Fordelt på strømforbruk per passasjer per kilometer gir dette følgende forbruk:

T-bane: 0,15 kWh/km



0,15 kWh/km Trikk: 0,12 kWh/km

Tallet for trikken nesten halvert seg på ti år. Det er ikke fordi man har redusert strømforbruket, men fordi trikkene nå er stapp fulle, og dermed nå utnyttes nær kapasitetsgrensen.

Så hvor mye strøm bruker en elbil?

Spørsmålet blir så om en elbil er mer eller mindre effektiv enn dette.

Nylig ble det satt ny verdensrekord med en Tesla Model S P100D er en over 900 kilometer hadde et snittforbruk på 0,108 kWh - med to personer i bilen.

I praksis er dette umulig å oppnå, men da Side3 nylig kjørte fra Oslo til Bergen uten å lade, brukte vi 0,16 kWh/km med Tesla Model S og 0,15 kWh med Opel Ampera-e.

I praksis er det identisk med hva forbruket på T-banen.

Med den nye e-Golf tømte vi nylig batteriet med et snittforbrukt på 0,12 kWh/km - som altså er det samme som de stappfulle trikkene bruker.

Med en passasjer i bilen, halverer forbruket seg per person - og blir dermed betydelig lavere enn i kollektivtrafikken.

* Strømforbruket på elbil er med bare sjåfør i bilen, på trikk og T-bane er det gjennomsnittlig forbruk per passasjer.

- Ingen hadde kommet frem



Dette betyr at elbiler som kjører uten passasjerer har et forbruk som ligger på omtrent det samme som fulle trikker og T-baner.

Ruter sier derimot til Enerwe at det neppe er et godt alternativ at alle går over til elbil:

– I 2016 var det totalt 350 millioner påstigninger i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Skulle alle disse kjørt elbil hadde ingen kommet fram på grunn av kø, sier Gro Feldberg Janborg, kommunikasjonssjef i Ruter til Enerwe.