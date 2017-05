Holdt veske inntil døren – stakk av med luksusbil

Ny elektronikk gjør bilene våre stadig mer avanserte. Samtidig åpner det muligheter for de som har uærlige hensikter – og vet hvordan de skal finne huller i systemene.

Det har allerede vært mye fokus rundt de nøkkelfrie systemene mange biler kommer med. Dette betyr i praksis at du ikke trenger å bruke nøkkelen for å åpne eller starte bilen. Det holder at den ligger for eksempel i lommen din.

Verdifulle spor

Problemet er at det da er mulig å fange opp signalene nøkkelen sender ut, ved hjelp av en mottager. Og så kan man bruke denne informasjonen til å stjele bilen senere.

Det stopper imidlertid ikke der. Nå rulles det opp en ny sak i England der flere luksusbiler har forsvunnet på nattestid, uten noen spor etter innbrudd eller tyveri.

En overvåkningsvideo fra en eiendom der en BMW X5 forsvant midt på natten, har imidlertid gitt politiet verdifulle spor. Her ser man en mann som holder en veske inntil døren til huset. Deretter blir bilen startet opp og forsvinner.

Tror nøkkelen er i nærheten

Ifølge avisen Daily Mail skal det være minst fire eksempler på dette de siste månedene, i samme område.

LURER BILEN: Hvis bilen oppfatter det slik at nøkkelen er i nærheten, ja da er det bare å trykke på startknappen og kjøre avgårde.

Teorien er at vesken som er brukt inneholder en form for signalforsterker. Mens nøkkelen ligger inne i huset, blir signalene fra den forsterket så kraftig at bilens systemer oppfatter at nøkkelen er helt i nærheten. Dermed er det nok å trykke på dørhåndtaket for å låse den opp – og så starte og kjøre avgårde.

Avisen har snakket med sikkerhetseksperten Ray Anderson som mener den eneste måten å beskytte seg mot dette på er å oppbevare bilnøkkelen i noe av metall.

Lå og sov

– Metallet blokkerer signalet. Vi tror disse nøklene sender ut et signal hele tiden. Du kan slå det av, men det er noe de færreste gjør. Etter å ha analysert bildene fra overvåkningskameraet mener vi at tyvene har brukt et hjelpemiddel som forsterker signalet. Det hele var over i løpet av fem minutter, og det er nok ikke stor sjanse for at bilen noen gang kommer tilbake, sier Ray Anderson, til Daily Mail.

Eierne lå og sov inne i huset da bilen forsvant klokken to på natten. De fikk ikke med seg noe av det som skjedde og oppdaget ikke at bilen var borte før morgenen etter.

Tyvene kan i praksis kjøre bilen så langt de vil. Forutsetningen er at de ikke stopper bilen, men lar motoren gå under tanking.

Bruke aluminiumsfolie

Når det er eksklusive biler som blir stjålet, kan det også bety at det er snakk om "bilslakting", at man er ute etter en rekke kostbare og lett omsettelige deler fra dem.

Rådet er altså å oppbevare bilnøkkelen i noe av metall. Her skal det være tilstrekkelig med for eksempel aluminuimsfolie. Det er naturligvis også lurt å være litt ekstra oppmerksom på store parkeringsplasser eller steder hvor noen kan forsøke å fange opp signalene fra nøkkelen, uten at det er lett å oppdage det.

Artikkelen er først publisert på broom.no.



