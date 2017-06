Hevder at alle bensin- og dieselbiler er borte om 8 år

– El-drivlinjen er mye mer kraftfull. Bensin- og dieselbiler kan umulig konkurrere. De vil komme i en ond sirkel med økende kostnader, sier Tony Seba fra RethinkX, til avisen Telegraph.

Studien har vakt stor oppsikt i miljøkretser, men mange har stilt spørsmål om tidslinjen som analysen har kommet fram til. Kan oljebransjen være konkurs innen åtte år? Kan virkelig bilsalget med forbrenningsmotor som i dag er på 69 millioner biler i året, gå ned til null solgte biler i løpet av åtte år?

Analysen er utført av to mennesker med en klar agenda, og da er kanskje ikke sluttkonklusjonen så sjokkerende allikevel.

Hvem står bak?

RethinkX mener i hvert fall det, men for å få puslespillet til å falle på plass, kan det også være verdt å se litt på hvem det er som står bak dette (som slettes ikke er noen vitenskapelig analyse).

Grunnlegger av RethinkX er Silicon Valley-entrepenør Tony Seba (som har investert milliarder i solpaneler og batteri-utvikling), og som skrev boken med den korte tittelen «Clean disruption of energy and transportation: How Silicon Valley will make oil, nuclear, natural gas, coal, electric utilities and conventional cars obsolete by 2030».

Hans partner er James Arbib, en London-basert investor i teknologi, som grunnla Tellus Mater, en filantropisk organisasjon som undersøker hvilke konsekvenser såkalt «disruptive technology» har, inkludert oljebransjen.

Med andre ord er analysen utført av to mennesker med en klar agenda, og da er kanskje ikke sluttkonklusjonen så sjokkerende allikevel. Noen vil nok synes RethinkX sin 2025-visjon høres helt fantastisk ut, mens andre synes den høres ut som "Mad Max: Fury Road".

Noen personlige spørsmål

Apropos "Mad Max", tillater jeg meg noen egne kritiske spørsmål vedrørende denne studien til slutt:

Hva om RethinkX har rett, og alle biler er elektriske (og selvkjørende) innen 2025?

Hva skjer med disse bilene hvis det blir en ny krig?

En fiende vil raskt sette strømnettet ut av spill, og hva da om man vil prøve å rømme fra en krigssone? Har noen tenkt på dette?

Med en bensinbil har man i hvert fall muligheten til å finne bensin andre steder, og den kan transporteres på kanner og fat. Mad Max ville hatt en tøff oppgave foran seg med å lete etter kontaktuttak i ørkenen, det er sikkert.

Her kan du finne rapporten fra RethinkX

En annen ting er Norges rolle oppe i dette. Ifølge analysen vil jo oljeindustrien kollapse, og hva skal Norge leve av da? Og hva med de som liker veteranbiler og klassiske biler? Hvor skal de få tak i drivstoff når bensinstasjonene forsvinner?

Svaret er vel at de som setter mest pris på en slik studie, overhodet ikke setter pris på noen biler med forbrenningsmotor, uavhengig om det er en Duesenberg fra 1932, en Ferrari fra 1960 eller en Toyota fra 2017.

Sad, but true, som Metallica sa det.

Hva tror du? Vil biler med forbrenningsmotor forsvinne? Vil oljeindustrien kollapse? Vil strømnettet tåle at alle biler går på strøm? Hva vil skje med Norge uten oljen? Hva om det blir krig? Kjør debatt!

