Her ligger syklisten og sperrer bussen og nekter å slippe forbi

Konfliktnivået mellom syklister og kjørende er svært høyt i Norge, og en video som er tatt av en passasjer i en buss på E18 Mosseveien i Oslo, har i løpet av helga spredd seg som ild i tørt gress på Facebook.

Videoen viser en syklist som ligger godt til venstre i feltet på veien i rundt 30 kilometer i timen, mens det er nesten helt tomt i den kombinerte gang- og sykkelstien ved siden av veien som nylig ble utbygget.

Syklister er en pest og en plage, sjekk denne idioten. Posted by Henrik Madsen on Friday, May 5, 2017

Lik rett - like plikter



- Det hadde vært gøy å ringe purken og fått de til å møte ham, sies det på opptaket, og henviser at man som trafikant har plikt til å slippe andre frem.

Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Veitrafikkloven, § 3. Grunnregler for trafikk.

Etter å ha blitt tutet på, stopper syklisten nesten helt opp, viser fingeren - vingler litt - før han forsvinner inn på sykkelveien.

- Et jevnlig tema

Ruters pressekontakt opplyser til Side3 at dette er en problemstilling som stadig er oppe når de er i kontakt med sine ulike busselskaper.

Adminstrernde direktør Bjørn Østbye i busselskapet Nor-Way Bussekspress forteller at dette langt fra er noen enkelthendelse.

- Dette skjer fra tid til annen. For det første er det trafikkfarlig, men på Mosseveien hvor myndighetene har brukt betydelige summer over flere år for å forbedre veien for syklister, er det meningsløst at de skal sykle i veibanen. Det henger ikke på greip. De burde bruke de fasilitetene som er laget for syklistene. Det er dette som kalles egoistiske og hensynsløse syklister, sier Østbye.

Kommunikasjonssjef Ina Helen Vestby Østby i Unibuss forteller også at dette er en type hendelse deres sjåfører møter på.

- I et trafikkbilde der vi deler veien med andre trafikanter, hender det at det oppstår uheldige situasjoner. Det er nok helt sikkert varierende hvem som har skylden, men våre bussjåfører har dette med å ta hensyn i trafikken som en viktig del av opplæringen - spesielt mot myke trafikanter - og vi opplever nok at de myke trafikantene ikke alltid er så veldig flinke til å vise hensyn. Det blir veldig provoserende for en bussjåfør som skal holde rutetidene. Veien er til for å deles, sier Vestby Østby.

En råtten sykkelkultur?



Videoen dukker opp etter at Marius Steen nylig hadde en sykkelkommentar i Aftenposten der han beskriber sykkelkulturen i Oslo som pill råtten.