Her kan du kjøpe Lamborghini - for under 150.000 kroner

Skal du kjøpe deg en Lamborghini, er det store penger som gjelder. Dette er en av verdens mest eksklusive bilmodeller, med priser deretter.

"Billigste" Lamborghini til salgs i Norge nå koster for eksempel rett under en million, så øker prisene på.

Men en sjelden gang dukker det opp et unntak, slik som det akkurat nå har gjort på auksjons-nettsiden ebay.com.

Helt utbrent

Der kan du sikre deg et eksemplar av legendariske Lamborghini Murcielago for i underkant av 150.000 kroner, ikke mer enn du må gi for en helt vanlig bruktbil.

Men ja, så er det også et stort men her. Bilen har nemlig vært i en brann, og det har tydeligvis ikke vært noen liten brann. Lamborghinien ser helt utbrent ut, så her kjøper du i praksis et chassis og et utgangspunkt for noe som må bli litt av et prosjekt.

Lamborghini som skolebil? Her er den!