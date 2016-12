Her har den verdifulle sportsbilen stått i mer enn 40 år

Her ble den vakre sportsbilen parkert tidlig på 70-tallet og her har den stått siden ...

Skjebnen kan være lunefull – enten man er menneske eller bil. Selv om framtiden ser både lysende og glamorøs ut, så vet man liksom ikke hvilke farer som lurer bak neste sving.

Er man som bil født som en Aston Martin, så er vel på mange måter "løpet lagt". Først som kostbar og eksklusiv bil, senere som sjelden og verdifull klassiker, gjerne i storslåtte omgivelser.

Upper-class

Dette er britisk overklasse-sportsbil på sitt aller, aller beste. Vi snakker om Aston Martin.

En bil man ofte forbinder med romantiske slott, vakre kvinner og smokingkledte menn med brylkrem i håret og kanskje med en liten drink i hånden. Shaken – not stirred.

Men som nevnt – noen ganger tar livet noen uventede krumspring.

Bilen du ser på disse bildene, en vakker Aston Marin DB4 fra 1962, har lenge hatt en skjebne fullstendig uten glamour. Den har nemlig stått ute i skogen siden tidlig på 70-tallet. En skjebne som ikke en gang er en gammel Opel verdig ...

Man måtte til med motorsag for å få bilen ut herfra og for å gjøre den klar til salg.

Har stått 40 år i skogen

Man vet lite om hva som førte til at det ble slik.

Det man vet er at bilen startet livsløpet på en anstendig måte. Den ble solgt 5. april 1962 til en berømt reklamemann og skuespiller i Los Angeles, California.

Han hadde bilen et par år, før den fikk noe raske eierskifter midt på 60-tallet. Under den perioden ble også originalmotoren byttet ut og bilen ble omlakkert.

Dagens eier har hatt bilen i 45 år. Han kjørte bilen den lange veien fra Colorado til Massachusetts. Siden ble bilen parkert i skogholt på gården. Kanskje i påvente av noe småfiks som burde gjøres?

Uansett; siden har den stått der, inntil helt nylig. Men nå skal den selges av anerkjente Scottsdale Auction, som har spesialisert seg på klassiske biler. Auksjonen finner sted 15. januar 2017.

Ville ikke selge unik bil - fortiden var for grusom

Den vakre twincam-motoren yter normalt 240 hestekrefter.

Kostbar å sette i stand igjen

Prisen man forventer å oppnå for denne Aston Martin DB4-en er mellom 375.000 og 475.000 dollar. Altså noe mellom 3,2 og 4,2 millioner kroner!

Det er vel ikke akkurat noen hemmelighet at det på toppen av det hele vil komme massive utgifter med å sette bilen i stand igjen. Drøyt 40 års stillstand ute gjør noe med en bil, uansett hvor dyr og eksklusiv den i utgangspunktet var.

Denne er nok ikke noe unntak og alt, og da mener vi absolutt ALT må restaureres. Noe som heller ikke akkurat er billig på biler av dette kaliberet.

Aston Martin DB4 var noe av det aller. aller ypperste som fantes å få kjøpt da den var ny. Motoren er en 3,7-liters rekkesekser med doble forgassere, og den hadde en ytelse på hele 240 hestekrefter. Den har en firetrinns manuell girkasse og den gjorde unna 0-100 km/t på rundt 9 sekunder da den var ny.

Den hadde også skivebremser både foran og bak, for å få stoppet det hele igjen.

Denne bilen ble aldri solgt da den var ny

Interiøret er heller ikke hva det en gang var.

Krysning av italiensk og engelsk

Karosseriet var designet av italinske Carrozzeria Touring og bilen ble vist for første gang på bilutstillingen i London i 1958. Til tross for at både design og konstruksjonsmetoder var italienske, var bilen den første modellen som ble produsert på selskapets fabrikk i Buckinghamshire, England. DB4 ble bygget fram til 1963, da den ble erstattet av DB5.

Selv om det helt sikkert vi ta noe tid, håper vi etter hvert at også denne bilen atter blir å se der den egentlig hører hjemme igjen, nemlig på veien.

