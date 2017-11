Her går det helt galt - i 70 km/t

De siste 10-15 årene har det vært en revolusjon rundt sikkerheten i biler.

Noe av det aller viktigste er elektronisk stabilitetskontroll (ESP/ESC), som rett og slett skal sørge for at bilen ikke skal komme ut av kontroll.

At dette har reddet utallige liv er det ingen tvil om. Og det er faktisk ikke mer enn rundt ti år siden at slike systemer ble standard på de fleste biler som selges i Norge.

Dette er den viktigste livredderen i trafikken

Null-visjon

Elektronisk stabilitetskontroll fungerer slik at sensorer registrerer når bilen mister grepet. Når det skjer, griper systemet inn og bremser de hjulene som trengs for å få bilen på rett kjøl igjen. Motorkraften reduseres også, og med årene har ESC-systemene blitt bedre og bedre.

For å demonstrere hvor viktig dette er, inviterte dekkprodusenten og utvikler av sikkerhetsutstyr i biler, Continental, youtuber Joachim «Noobwork» Haraldsen til glattkjøringsbanen på Vålerbanen.

Først kjører han gjennom svingen i 70 km/t med stabilitetskontrollen på, og klarer å holde seg i riktig kjørefelt, uten å sladde.

Etter å ha fått en «hemmelig oppskrift» klarte Noobwork å skru av hele ESC-systemet på testbilen som ble brukt. Hva som skjer da, ser du i videoen øverst i artikkelen.

Bestselgere får stryk i ny krasjtest

Tror på null ulykker

Det tyske konsernet Continental er mest kjent for lage dekk, men det er også en av verdens største produsenter av sikkerhetsutstyr for biler. For eksempel har du utviklet ESC (Electronic Stability Control), som Continental kaller sin elektroniske stabiliseringskontroll.

– Vår internasjonale visjon, Vision Zero, jobber for en fremtid med null skadde, null drepte og null ulykker i trafikken. Vi i Continental tror dette er mulig, blant annet takket være avanserte sikkerhetssystemer i bilene, forteller product manager hos Continental Dekk Norge, Knut Knudsen.

