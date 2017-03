Her får Side3s journalist sitte på med Top Gear-programlederen

Når man jobber som journalist er man noen ganger veldig heldig. Man får som oftest møte interessante mennesker, skrive om fascinerende hendelser eller oppleve ting utenom det vanlige.

Nylig fikk undertegnede og Side3 gjøre sistnevnte da vi ble invitert over til England for å møte Top Gear-programlederne Matt LeBlanc, Chris Harris og Rory Reid.

For før selve intervjuene ble vi tatt med en runde på den legendariske Top Gear-banen ved Dunsfold Aerodrome en liten time utenfor London. Her skulle vi nemlig få sitte på med Harris, som foruten å være biljournalist, er en meget dyktig racerbilsjåfør med spesialitet innen drifting.

Bilen for anledningen var en Mercedes C63 S AMG med over 400 hestekrefter under panseret og som gjør 0-100 på cirka fire sekunder. Moro for ungene, som man sier.

Nå har jeg blitt bedt om å beskrive følelsen av hvordan det var å sitte på med Harris, men med dagens teknologi er det bedre å vise deg. For de hyggelige folkene hos BBC har gitt oss et lite videoklipp av turen.

Det er uten tvil noen av de morsomste fire minuttene jeg har hatt i hele mitt liv.

Jeg vil på forhånd beklage all banningen og at hjelmen får meg til å se ut som en hamster med et halvt eggeskall på hodet. Side3s lesere fortjener bedre, men dessverre var alle de kule hjelmene opptatt.

BBC kommenterte tørt at det aldri før har vært så mye banning på Top Gears testbane ...

Så om du en gang skulle være i nærheten av Top Gear-banen og få sjansen til å ta deg en tur, takk ja.

Sesong 24. av Top Gear har premiere klokken 22.00 på BBC Brit.