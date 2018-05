Her får råkjørerne seg en skikkelig smell

Svært effektivt

Erfaringen fra en fall-luke som har vært i bruk ved Øresundbroen en periode, viser at dette har stor effekt. Der registrerte man tidligere at rundt 17.000 biler kjørte over fartsgrensen ved bomstasjonene. Etter at fall-luken ble tatt i bruk, sank dette tallet til 1.300.

En utfordring har vært å sørge for at utrykningskjøretøyer ikke utløser fall-lukene. Det skal man unngå ved å utstyre disse med en sender som kommuniserer med radaren.

Så hvem vet – kanskje har vi dette snart også i Norge?

Artikkelen er først publisert på broom.no.