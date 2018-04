Her får du luksusbil til under 1/10 av nypris

Hvis du gikk inn til en Lexus-forhandler i 2001 og ga beskjed om at du gjerne ville ha et eksemplar av toppmodellen LS med 4,3-liters V8-motor, måtte du også ha solid bankkonto (eller tilgang på mye lån).

Dette var nemlig en svært eksklusiv og kostbar bil den gangen. Lexus var på vei opp, og mange syntes det var veldig greit å få et alternativ til de tre tyske premiummerkene i denne klassen.

Trekløveret Mercedes S-klasse, BMW 7-serie og Audi A8 var i mange år det naturlige valget for direktører eller andre med god råd – og romslig bilbudsjett.

Kostet 1,6 millioner

LS var første modell ut fra Lexus og har alltid vært et utstillingsvindu for hva japanerne kan komme opp med av luksus, teknologi – og komfort. Men som det så ofte skjer med biler som dette: Når de får noen år på veien, blir prisen en helt annen. Det har det igjen dukket opp et godt eksempel på i bruktmarkedet.

På Kløfta selges det nemlig nå en 2001-modell LS 430. Den digre sedanen har V8-motor på 281 hestekrefter og svært mye utstyr.

– Bilen er solgt ny i Norge for 1,6 millioner, opplyser Lucas som selger bilen.

ÅRENE HAR GÅTT: Store doser treverk og mykt skinn i interiøret, designet sladrer om at årene har gått siden dette var helt ny bil.

Alt kan skje

Prisforlangende nå? Ikke mer enn 149.000 kroner, ferdig registrert. Da snakker vi voldsomt verditap. Men så er nok ikke dette heller den mest lettsolgte bilen i bruktmarkedet, pluss at en ganske voksen kilometerstand trekker ned.

Lexusen har nemlig rullet 260.000 kilometer. Det er ikke nødvendig veldig skummelt, men det betyr også at det meste kan skje med den. Lexus-kvaliteten er legendarisk. Likevel, ting går naturligvis i stykket på også deres biler, etter hvert.

Dette eksemplaret er nylig EU-godkjent. Kvittering for deler og service for cirka 65.000 kroner den siste tiden følger også med. Blant annet er girkassen nylig overhalt, den har ny radiator og nye bremser. Det er naturligvis positivt.

KONSERVATIVT: Designet på denne LS-generasjonen var konservativt, her skulle man ikke risikerere å skremme bort noen kunder.

Apropos utstyr: Her var første eier tydeligvis av den spandable sorten. Bilen har blant annet ventilerte seter og massasje i baksetet, her er det også kjøleskap (!). Luftfjæring hører også med i en bil som dette, i tillegg til solskjerming på alle vinduer og soft close på dører og bagasjelokk. Mer kuriøst: Her er det også kassettspiller, greit å vite i tilfelle du er en av dem som har spart på den gamle kassettsamlingen.

V8-eren sender alle kreftene ut via bakhjulene og dette er nok ikke den mest bensingjerrige bruktbilen på markedet. Men det er vel heller ikke noe du kan forvente fra til sammen 1.830 kilo med Lexus-luksus.

