Her er Volvos nye storselger XC40

(Broom):

I dag stod han opp lenge før både småfuglene og sola – med kurs for Gardermoen og et grytidlig fly.

Det er Brooms bilekspert, Benny Christensen, vi snakker om. Målet hans er Milan Fashion Week i Italia.

Men slapp av – hele Norges bilekspert har ikke plutselig fått interesse for håndvesker og designkjoler med priser på omtrent en årsinntekt. Skal du få han ut av sengehalmen så tidlig, er det bare èn ting som gjelder. Nemlig bil.

Det er faktisk under denne fornemme, og ikke så rent lite feminine moteuka at Volvo har lagt avdukingen av sin helt nye- og minste SUV: XC40.

Nettopp avduket

Det er derfor på tide å ta en telefon til Benny for å høre litt mer om bilen som veldig mange har store forventinger til.

– Ring, ring ...

– Hallo, Benny, her!

– Heisann! Hvordan står det til i Italia og Milano?

– Alt er bare bra her. Avdukingen av helt nye XC40 skjedde faktisk bare for noen få minutter siden.

Her er den: Volvo XC40. Designet er lett gjenkjennelig som Volvo samtidig som den har særpreg.

Diesel og bensin

Volvo XC40 vil bli tilbudt i tre modellalternativer: Momentum, Inscription og R-Design.

– Ved produksjonsstart blir XC40 tilgjengelig med firesylindret D4 (diesel) eller T5 (bensin). Flere drivlinjealternativer, inkludert en hybrid og en helelektrisk versjon, kommer senere. XC40 blir også den første Volvo-modellen som blir tilgjengelig med Volvos nye 3-sylindrede motor på 1,5-liter.

Produksjonen starter ved Volvo Cars fabrikk i Gent i Belgia i november. De første kundebilene kommer til Norge mot slutten av mars. Men allerede nå kan du bestille nye XC40 hos Volvo-forhandlerne.

– Først av alt, Benny, hva synes du om designet?

– Her har man vært veldig tro mot konseptbilen. Med unntak av noen små endringer, er den faktisk mer eller mindre identisk. Jeg må si at den ser stilig ut. Ingen tvil om tilhørigheten til resten av Volvo-familien. Men samtidig har den særpreg nok til å skille seg ut.

Særlig C-stolpen og muligheten for tofarget tak gjør at XC40 skiller seg fra de andre modellene til Volvo.

Premium

Prisene starter på 510.000 kroner. Da får du 190 hk dieselmotor, og Momentum utstyrsnivå. Skal du ha R-design på samme motor, blir prisen 553.000 kroner.

Er det bensin som frister mest, starter moroa på 560.000 kroner (Momentum utstyrsnivå) – mens R-Design-modellen kommer på 603.000 kroner. Bensinmotoren har 247 hk.

– Det betyr at Volvo legger prisene på premiumnivå. Har XC40 nok premiumfølelse til å forsvare den prisen?

– De har i alle fall nok premiumfølelse til å sammenlignes med de andre i klassen. Volvo har knekt koden, ikke minst på interiørsiden. Det viser de også med XC40. Det er kanskje litt mindre premiumfølelse enn i de større modellene, men det samme kan man jo si om konkurrentenes mest kompakte SUVer.

Interiøret er også lett å kjenne igjen. Her har Volvo lagt stor vekt på plassutnyttelse og smarte løsninger for oppbevaring.

Noen vil vente

– Men den blir ladbar altså. Det er gode nyheter for nordmenn ...

– Ja, jeg tipper nok mange nordmenn venter på XC40 Twin Engine. Den kommer altså ikke kommer riktig enda, men blir en ladbar hybrid. Den får 177 hk fra forbrenningsmotoren og 55 kW fra elmotoren – totalt 246 hk. Og en helelektrisk versjon blir også tilgjengelig.

Med XC40 vil Volvo ta opp kampen med Mercedes GLA, BMW X1 og Audi Q3 i et stort og viktig segment.

Møte med toppsjefen

– Jeg klarer ikke helt å få tanke bort fra denne moteuke-greia. Det er jo egentlig en messe for jenter og damer. Er XC40 en jentebil?

– He, he... skjønner spørsmålet. Jeg var innom tanken selv, men nei, jeg synes ikke det. Det handler nok om at Volvo vil assosieres med et urbant og moderne miljø, der design og livsstil er viktig.

– Men jeg må nesten legge på, Vegard. Jeg har faktisk fått innpass til et møte med selveste toppsjefen, Håkan Samuelsson. Vi får snakkes mer siden.

– Såpass! Ja, det skjønner jeg. Lykke til!

