Her er Porsche Mission E på norgesbesøk

Tesla har vist at nordmenn er villige til å betale godt med penger for eksklusive elbiler, og følgelig satser både Jaguar, Audi og Mercedes i elbillandet Norge.

Det tyder det også på at Porsche kommer til å gjøre. I en lukket gruppe på Facebook er det nå publisert en tjuetalls bilder av konseptbilen Mission E på besøk i Norge. Dette må sies å være første super-elbil som vi forventer å se i produksjon.

Visningen var forbeholdt ansatte hos forhandlere i Norge, og det er den samme konseptbilen som tidligere har vært vist fram på utstillinger.

I NORGE: Porsche Mission E ble vist fram til ansatte hos norske forhandlere i september. Bilen er forventet å være på veien i 2019.

Betydelige endringer i produksjonsmodellen?



Medlemmer av gruppen skriver at Porsche-ansatte opplyser om betydelige endringer i produksjonsmodellen av Porsche Mission E sammenliknet med konseptbilen som vises fram.

Blant annet står det å lese at elbilen vil komme med fem seter istedenfor fire, og uten de såkalte suicide-dørene. Hvorvidt dette stemmer eller ikke, er helt i det blå.

Videre kan det hende at Mission E blir utstyrt med tre forskjellige batteripakker, noe som igjen kan tyde på at toppmodellen vil blir en god del dyrere enn de 86.000 dollarene administrerende direktør Oliver Blume oppga som prisnivå tidligere i september.

DASHBORDET i Porsche Mission E er noe utenom det vanlige. Panelene sies å bli aktivert av at sjåføren ser på dem. Det tror vi når vi ser det ...

BARSK HEKK: Det er noe som oser 600 hestekrefter, her.

Mulig rekkevidde på 40 mil



Fra før av har Porsche uttalt at det under panseret på Porsche Mission E skjuler seg en batteripakke på 440 kW som gir kraft til to elmotorer. Det utgjør 600 hestekrefter som fordeles til alle fire hjulene. Porsche Mission E skal også leveres med firehjulsstyring.

Porsche Mission E er forventet å få en reell rekkevidde på rundt 40 mil.

Ekstra spennende med Mission E er ladeteknologien. Porsche har utviklet et 800-voltssystem i Mission E som sparer vekt og forkorter ladetiden vesentlig. Med 800 volt kan batteriet lades til cirka 80 prosent av kapasiteten på rundt 15 minutter.