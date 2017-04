Her er nye Volvo XC60 - bilen veldig mange nordmenn venter på

Nå er produksjonen av den nye Volvo XC60 i gang på Torslanda-fabrikken utenfor Gøteborg.

Den aller første kundesolgte bilen, en XC60 T5 AWD Inscription i krystall hvit farge, rullet av samlebåndet rett før lunsj på tirsdag.

Den nye modellen erstatter første generasjon XC60, som varte i hele ni år. Den ble den mest solgte SUV-en i mellomklassen med nær en million produserte biler. Den utgående XC60 har stått for om lag 30 prosent av Volvos totale salg.

Her i Norge har forhåndsinteressen for XC60 vært enorm. Volvo har solgt et stort antall biler allerede, de aller fleste ladbare hybrider.

Nye XC60 er den fjerde bilen basert på Volvos nye SPA-plattform. Den har tidligere vært brukt på bilene i 90-serien som Volvo har lansert de siste par årene.