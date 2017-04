Her er Lynk & Co 01: Første modell fra helt nytt bilmerke

Verden får snart et helt nytt bilmerke.

Volvo-eier Geely står bak Lynk & Co, som skal ha premiere på sin aller første modell denne uken.

Det skjer på bilutstillingen i Shanghai, Kina. Men først har Lynk sendt ut noen bilder av sin første produksjonsklare modell, crossoveren 01, dessuten konseptutgave av sin sedan 03.

Vi får også vite litt mer om selve satsingen, som er preget av mange spennende ideer.

Ikke forhandlere

Lynk & Co. starter med blanke ark, og de har planer om å gjøre mange ting annerledes enn det som er gjeldende norm i bilbransjen.

Dette handler særlig om distribusjon av bilene. Lynk & Co. skal stå for dette selv, de vil ikke ha noen fordyrende mellomledd. I tillegg ønsker de at kundene skal kjøpe bilene deres via internett, ikke hos tradisjonelle forhandlere.

Enkelte showroom, eller utstillingslokaler, skal opp slik at de som ønsker kan ta en titt utenpå og inni bilene. Det er ventet at service- og verkstedtjenester enten gjøres i samarbeid med Volvo, eller av uavhengige aktører.

Det blir garantert ingen enkel oppgave å bygge opp et helt nytt bilmerke fra null, men Lynk & Co har store ambisjoner.

Volvos første elbil skal bygges i Kina

Bildeling blir viktig

Under en presentasjon av de nye modellene sa Lynk-sjef Alain Visser (som er en gammel ringrev i bilbransjen) at merket skal tilby livstids-garanti på bilene sine, gratis oppkobling til internett skal også være en del av pakken.

Lynk skal også ha klare tanker rundt bildeling. En egen digital nøkkel, gjør at eieren kan gi andre tilgang til bilen. Via en app kan eieren også kontrollere og overvåke bilen, enten fra en mobiltelefon eller direkte fra bilen.

Interiørmessig ser det ikke ut som Lynk går for de helt store sprellene.

Halv million biler

Crossoveren 01 skal komme på markedet mot slutten av 2017, først hjemme i Kina. Lanseringen i vår del av verden er lagt til 2019. Om fem år skal Lynk & Co. etter planen komme opp i årlig salg på 500.000 biler. Det er nesten det samme som Volvo klarte i fjor.

Strategien til Geely er å gjøre Volvo til et premium-merke og konkurrere med særlig Audi, BMW og Mercedes. Lynk & Co. skal så gå i krigen mot de mer folkelige merkene, som Opel, Ford og Skoda.

Volvo solgte bil til én million – bare via nettet

Produseres i Kina

Lynk & Co. vil også kjøre med faste priser, her skal det ikke være mulighet for rabatter. Bilene skal heller ikke ha ekstrautstyr i tradisjonell forstand. Her blir det kun mulig å kjøpe pakker, der både utstyr og farge på bilen er definert. På den måten vil de sikre mest mulig effektiv produksjon.

Lynk har også sendt ut de aller første bildene av sin kommende sedan. Denne karosseriformen er spesielt populær hjemme i Kina. Den er utviklet sammen med Volvo og deler mye teknikk med kommende, kompakte biler fra svenskene.

Og kostnadseffektiv produksjon blir naturligvis svært viktig: Lynk skal bygge bilene sine på helt nye fabrikker i Kina. Målet er at bilene skal prises "svært konkurransedyktig".

Det blir nok også ekstra viktig i vår del av verden.

Både crossoveren 01 og sedanen 03 er utviklet sammen med Volvo, og bygger på en plattform som heter CMA. Den skal også danne utgangspunkt for en rekke Volvo-modeller i årene som kommer.

Designet er gjort under ledelse av Geelys designsjef Peter Horbury, som har en fortid i både Ford og Volvo.

Artikkelen er først publisert på broom.no. Les også:



BMW-kopiene står og støver ned

Dette er hverken trygt - eller lovlig

2017 Opel Insignia: Denne nybilen blir en ekte prisbombe

Alfa Romeo Stelvio: Nå er prisene klare på Alfas første SUV