Her er elbilene som kommer i 2018

Jaguars første elbil har fått mye skryt for designet, og Jaguar melder om rekordhøy interesse fra nordmenn. Norge er også satsingsområde for I-Pace, og vi har så langt ikke hørt om forsinkelser i produksjonen.

Det har blitt spekulert mye i prisen på I-Pace. Ifølge nederlandske autoblog.nl har prisene på I-Pace lekket via personer som har reservert bilen i Europa.

Bloggen oppgir priser fra 82.000 euro for grunnmodellen I-Pace S og opp til 106.000 euro for toppmodellen I-Pace First Edition. Det vil si at startprisen på I-Pace er lavere enn for Tesla Model S i Nederland.



Den væskekjølte batteripakken på 90 kWh driver to motorer på 200 hestekrefter hver. Med 400 hestekrefter, firehjulstrekk og et dreiemoment på 700 nm skal I-Pace gjøre unna 0-100 på fire sekunder.

Jaguar I-Pave er en femseter. Bagasjerommet bak er på 530 liter pluss et mindre bagasjerom foran på 36 liter - til sammen 566 liter før setene legges ned.

