Her er det beste Tesla-kjøpet

Vi er på plass i California. Sola steiker og det er 28 varmegrader. Utenfor Teslas fabrikk i Fremont står det en Model 3 – og rundt den står det en utvalgt gruppe biljournalister fra hele verden og tripper, med svetteperler i panna. Dette er årets mest spennende nybil – og vi er blant de aller første i verden som får anledning til å kjøre den.

3-eren er den amerikanske elbilprodusentens første "folkelige" bil. Her snakker vi startpris på rundt – eller kanskje under – 300.000 kroner, hvis prisen i USA skal være en rettesnor.

– Du finner ikke et bedre kjøp til den prisen, har akkurat Tesla-sjefen Elon Musk fortalt meg i et pressemøte.

Og selv om Musk av og til kan virke litt blærete, kan det forsyne meg se ut som han har et poeng.

Her står de 30 første Tesla Model 3-modellene linet opp i forbindelse med overtakelsen.

Tallenes tale

La oss bare ta noen tørre fakta: Det er den desidert raskeste bilen i dette prissjiktet. Den har mest plass, mest utstyr, mulighet for autonom kjøring og et superladenettverk som savner sidestykke – og snart leveres den med firehjulsdrift.

I tillegg har den en rekkevidde på 345 km i EPA-målestokken. Det er ikke på langt nær lengst, lenger. Men blir det for lite, kan du kjøpe Long Range-utgaven som er god for 500 km.

Alt dette er jo som nevnt tørre fakta. Hvordan er den å kjøre? Hvordan kjennes setene? Hvordan ser bilen ut i virkeligheten?

Det er Long Range-utgaven med 0-97 km/t (60 mph) på bare 5,1 sekunder og full utstyrspakke vi får til rådighet.

Med denne skal Tesla virkelig sette sitt preg på bilbransjen. Model 3 er allerede forhåndsbestilt av over 500.000 kunder verden over.

Ikke alene

Vi får ikke kjøre alene. Neida, Tesla er representert med to ansatte. En tekniker i passasjersetet, klar til å svare på alt vi måtte lure på. Og i baksetet en blid og utadvendt PR-dame som gjerne supplerer når nødvendig. Ikke noe overlates til tilfeldighetene her.

Men hva er dette? Ingen dørhåndtak som "presenterer seg" når jeg kommer bort til døra? Nei, Model 3 har ikke den luksusen. De er riktignok innfelt i døra, men du må trykke på enden av håndtaket for å vippe det ut.

Det første jeg merker meg vel på plass i bilen, er at setene er komfortable. De er passe myke og har bra sidestøtte. Manglende mulighet til forlenging av sittepute trekker imidlertid ned – og like sportslige som nexgen-setene er de ikke.

Leter du etter knapper, har du kommet til feil sted. Model 3 er rensket for den slags! Bortsett fra ratt og en diger skjerm midt på dashbordet, er den faktisk rensket for det meste ...





Interiøret

Interiøret ellers er omtrent som forventet utifra bildene jeg har sett tidligere: Svært minimalistisk. Dashbordet er i essens bare en horisontal list, så kommer rattet og infotainmentskjermen. Og That's it!

Personlig synes jeg ikke det er lekkert. Den digre skjermen er litt "attpåklatt". Men ryddig og moderne, ja, helt klart.

Rett foran meg er altså bare rattet. Ikke instrumenter eller head up display (HUD). På skjermen midt på dashbordet er imidlertid speedometeret lagt helt ut og øverst til venstre, nærmest mulig sjåføren.

Skjermen er helt ypperlig, men jeg skulle gjerne hatt instrumenter/HUD i tillegg.

Noe som mangler? Ja, instrumentene, tenker du kanskje. Her skjer alt på den store skjermen midt på dashbordet.

Nye funksjoner

Tesla har valgt å fjerne alt av knapper og brytere i midtkonsollen og på dashbordet. Alt styres via skjermen, eller med knappene på rattet.

Det inkluderer for eksempel justering av utvendige speil og rattet. Egentlig ganske fiffig. Spesielt er det fint å kunne justere rattet mens du har et vanlig grep på det, da finner du med én gang riktig posisjon.

Menysystemet på skjermen er litt annerledes enn på Model S og X, men like brukervennlig. Her er det altså ikke stående skjerm, men liggende. Den venstre delen av skjermen, som er nærmest sjåføren, har omtrent samme innhold som instrumentene på en Model S eller X.

Girspaken er forresten også ny! På tide, vil mange si. Den gamle Mercedes-"pinnen" var moden for utskifting allerede for noen år siden. Litt annerledes design, men funksjonen er som før. Jeg setter den i drive – og vi er klare til å dra!

Det er plass til fem, og fire sitter komfortabelt. Merk glasstaket, som i praksis strekker seg hele veien over bilen, med unntak av stolpen mellom for- og baksetene.

BMW på hjul

At Model 3 fenger, viser interessen vi vekker i trafikken rundt Fremont.

Ikke minst var det en BMW M3 (E92-karosseriet – trolig 2007/08-modell) som var nysgjerrig. Han la seg på hjul og var åpenbart nysgjerrig på den vesle Teslaen.

Mens teknikeren var langt inne i et detaljert resonnement rundt prinsippene bak regenerering av strøm, og PR-dama i baksetet sjekket mobiltelefonen, arrangerte jeg derfor et lite drag race i lyskrysset.

M3-en, med sin hissige V8-er, og jeg i "min" lydløse Model 3. I Fremont går trafikklysene direkte fra rød til grønt, så det gjelder å være klar.

Det var jeg!

Det er nesten som å kjøre i en cabriolet, når du sitter i baksetet på denne bilen. Fantastisk utsikt!

Grønt!

I det lyset skifter banket jeg gasspedalen i gulvet. Og selv om det ikke kom en lyd, så opplevdes akselerasjonen som et smell. Den bare skjøt avgårde. Senere kommer Model 3 med firehulsdrift, denne har bakhjulsdrift. Med den rivstarten jeg satte i gang her, burde det luktet svidd av enten dekk eller antispinnsystemet. Men nei. Den bare skjøt avgårde.

Vi snakker ikke Ludicrous-nivå, men nok til at BMWen ikke hang med. Ikke med én gang, i alle fall.

Men så kom den. Den selvpustende 4-literen hadde fått momentet og vekket liv i alle de 420 hestekreftene. Nå spiste den opp avstanden mellom oss med et iltert V8-brøl.

– Sorry, guys

Den er helt i bakfangeren når jeg merker at de to passasjerene i bilen ikke er like imponert over hva denne norske biljournalisten holder på med. Jeg skjønner at det fornuftige er å slippe gassen. Løpet er over. La oss si uavgjort. BMWen var litt tregere de første meterne, men hadde vi fortsatt ville den tatt oss.

Jeg føler behov for å unnskylde oppførselen.

– Sorry, guys. Just testing the accelaration. Lets just say, "check" on that point. I guess everyone has done that today?

– Eh, no. You're the first one, sier en mannen i passasjersetet med blikket festet på veien foran oss og et godt tak i midtarmlenet.

Det er ingen tvil om at dette er en Tesla. Men den nye og komptakte modellen blir litt mer "klumpete" i profilen enn Model S.

Stille og komfortabel

Men selv om lyskryssdueller alltid vil være en morsom "feature" med Tesla, er det jo tross alt ikke det som er hverdagen. Jeg kan imidlertid berolige alle som sitter og venter på å få bilen sin levert: Den er komfortabel også!

Faktisk imponerende komfortabel, selv med 19" dekk. Den spiser ujevnhetene uten antydning til harde slag og smell. I alle fall på disse veiene. Hvordan det blir på norske "krøtterstier" må vi komme tilbake til senere...

Vindsus er også lite påtrengende under vår testtur. Myke linjer og lav luftmotstand bidrar til det (luftmostanden er kun 0,23 Cd).

Litt dekkstøy er det. Som vanlig på elbiler er det mer merkbart enn på biler med bensin- eller dieselmotor.

Infotainmentskjermen fungerer ypperlig. Men vi fastholder at et menyhjul med hurtigknapper fortsatt er det mest ideelle.

Sportslig styring

Bak rattet får du kort og godt Tesla-følelsen umiddelbart. DNA-et skinner igjennom. Nesten perfekt vektfordeling (48/52 på Long Range-utgaven), lavt tyngdepunkt og styring som helt klart er vektet mot det sportslige, bidrar til at denne bilen er uvanlig underholdende å kjøre.

Du kan velge ulike kjøremodus, men allerede i "normal" er styringen fast og skarp.

Effekten av ren bakhjulsdrift er også engasjerende og morsom.

Etter at vi dro hjem fra Calinfornia har dessuten Elon Musk bekreftet at joda, det kommer en Performance-utgave også. Den gleder vi oss til.

For denne bilen, med sitt mer kompakte ytre og lavere vekt (Model 3 Long Range: 1,7 tonn. Model S 90D: 2,1 tonn), blir betydelig raskere rundt svingene enn de større Teslaene.

Plass

Foran er det forøvrig to smarte docking-stasjoner til smarttelefoner, og en midtkonsoll med masse oppbevaringsplass. Smartere og finere enn det åpne området som er på samme sted på Model S (selv om du kan få midtkonsoll her også).

Midtarmlenet er dypt og delt opp i to oppbevaringsrom. Det finnes mulighet for fire koppholdere foran.

I baksetet er det svært romslig til knærne. Med tanke på den kompakte størrelsen, er bakseteplassen imponerende. Men takhøyden for en på 190 cm er noe snau. Og hvis den som sitter i setet foran deg har justert det helt ned, får du ikke plass til tærne dine!

Men selve høydepunktet for de som sitter på andre seterad, er utsikten! Tesla har allerede vist hvor kult en enorm fruntrute kan være. Nå gjør de det samme med bakruta. Den strekker seg nemlig langt forbi hodene på de som sitter bak. Knalltøft og unikt!

Sort er den eneste fargen som ikke koster ekstra. Her er Model 3 i perlehvit.

Bagasjerom

Foran er det, i kjent Tesla-stil, et bagasjerom, eller en såkalt "frunk". Ikke på langt nær så stort og dypt som på Model S, men nok til å svelge unna noen handleposer.

Bagasjerommet bak er imidlertid veldig romslig. Dessverre har man ikke valgt kombi-løsningen på bakluka. Hensynet til takhøyden i baksetet vant. Det er derfor bare "koffertlokket" som åpnes.

Tesla Model 3 Long Range Motor: Elektrisk Rekkevidde: 500 km (345 km med Standard Range-batteripakken) 0-97 km/t (60 mph): 5,1 sek. (5,6 sek./Standard Range) Toppfart: 224 km/t (208 km/t Standard Range) Bagasjerom: 400 liter – fordelt på frunk og trunk Lengde x bredde x høyde: 468 x 184x 144 cm Vekt: 1,7 tonn (1,6 tonn Standard Range) Pris: Norske priser er ikke klare. I USA er startprisen 35.000 dollar (ca 276.000 kroner) for Standard Range- og 44.000 dollar (ca 347.000 kroner) for Long Range-modellen.

Det gjør at innlastingen er begrenset i forhold til en kombi. Men lastehøyden er lav, og ryggen på baksetene kan legges ned i 60/40-fordeling. Da blir gulvet tilnærmet flatt.

Totalt er kapasiteten oppgitt til 400 liter. I praksis oppleves det som mer romslig enn som så.

Priser

Når det gjelder designet synes jeg det blir bedre jo lenger jeg ser på bilen i virkeligheten. På bildene ser den litt "stuttjukk" ut; litt for høy og litt for kort, ikke minst sammenlignet med Model S. Sistnevnte blir forøvrig enda mer linjelekker når parkert ved siden av en Model 3...

Men etterhvert blir jeg vant til det. Og liker det. Fronten med de store frontlyktene er stilig og særegen. Mens hekken er typisk Tesla.

Det er ikke massevis av detaljer å fordype seg i, men et rent og elegant design.

19" felger gjør seg helt klart, men det blir neppe feil med 18" heller. Og med lavere dimensjon får du fordeler som lavere vekt, mindre støy og økt komfort.

Det siste trikset

Testturen nærmer seg slutten, og vi triller inn hovedinngangen til fabrikken. Vel framme er det bare å sette bilen i P, og gå ut.

Ja, bortsett fra et siste lite party tricks helt på tampen. For å åpne døren fra innsiden kan du nemlig enten bruke en fysisk bryter, ala det alle andre har for å få døra på gløtt, eller du kan trykke på en knapp som gjør samme jobben.

Gimmick, ja. Men kult likevel. Tesla skal ha for at de tenker kreativt og gjør ting litt annerledes enn bransjen er vant med. Noen ganger er det mer for show enn praktisk nytte. Men er det egentlig noe galt i det?

Konklusjon

Model 3 imponerer. Det er bare å beklage til dere som satt og håpet at de skulle rote seg bort. Her er det snarere motsatt. Model 3 er den Teslaen som for alvor kommer til å bli en torn i øyet på konkurrentene. For her snakker vi et enormt volum.

Du må vente en stund på 4x4 (produksjonen starter våren 2018) og Performance-utgavene, men skal du ha elbil i prisklassen 300-400.000 kroner, bør du helt klart prøve denne før du bestemmer deg.

Nå skal det sies at testbilen, Long Range-utgaven, med full utstyrspakke og 19"-dekk, trolig ender på rundt 460.000 kroner. Men fortsatt er det veldig mye bil for pengene.

Model 3 er dessuten den eneste i klassen med et fullt utbygd nettverk av superladere stående klart, og som har mulighet for helt autonom kjøring.

Vi gleder oss stort til å bli mye bedre kjent med denne bilen på norske veier. Men mener allerede nå at dette er det beste Tesla-kjøpet for pengene.

