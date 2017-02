Her er de hemmelige testbilene på vei til Norge

PÅ VEI TIL NORGE: Her står de kamuflerte testbilene i kø for å få kjøre ombord i Kielbåten.

Nå er det høysesong for vintertesting av biler.

Mye av dette gjøres på laboratorier og på egne testeanlegg, men det er også en rekke bilprodusenter som tar med seg bilene til test under realistiske forhold, i vår del av verden.

Testbil-tettheten er høy både i Nord-Norge og langt nord i Sverige akkurat nå, samtidig som en rekke biler har transportetapper gjennom Norge.

Gjemme seg bort

Broom-leser Bård Sindre Arnesen (44) fra Fredrikstad var forleden på vei hjem med Kiel-båten fra Tyskland. Da fikk han øye på noen helt spesielle biler som sto i køen, klare til å kjøre ombord:

– Jeg tror nok de hadde håpet på mer trafikk for å gjemme seg bort. Biler med sebrastriper er ikke helt daglig kost. Så de tiltrekker jo seg litt ekstra oppmerksomhet, når man vet at dette er bilfabrikantenes måte å skjule nye former på, forteller Bård som var kjapp til å ta bilder av bilene.

– Det var flere som hadde anledning til å ta bilder, men i avgangshallen i Kiel er nok snittalderen på 50 +. Og ikke alle er like interessert i bil, smiler Bård.

Det kan være litt av hvert å få med seg i en fergekø! Bård var våken da disse to dukket opp på kaia i Kiel.

Dette bildet er tatt INNE på Kiel-båten

Vært en suksess

Bildene er tatt på litt avstand og bilene er godt kamuflert. Likevel mener vi at den ene av dem ganske bestemt er nye Citroën C-Aircross. Formen er ganske karakteristisk, samtidig som vi vet at denne modellen nå er ute på de siste testene. Sannsynligvis er det en annen Citroën-modell som står bak den i fergekøen, men denne er ikke like enkel å kjenne igjen.

C-Aircross skal erstatte C3 Picasso, en liten flerbruksbil, med fokus på lekent design. Første utgave har vært en suksess i flere markeder, nå er det ventet at Citroën kommer til å løfte den nye modellen flere hakk.

Her handler det blant annet om design som skal stå ut fra mengden. Citroën har noen litt forsiktige år bak seg på dette området. Nå tør de å dra til mye mer, det har vi blant annet sett på sjarmerende C4 Cactus.

STRAKS PREMIEREKLAR: Mye tyder på at dette er nye Citroën C-Aircross, den har straks offisiell premiere.

Debuterer i mars?

Den har blant annet luftputer på sidene, en løsning det ryktes skal bli med over på nye C-Aircross også. Det stemmer også på det vi ser på bildene Bård har tatt av bilen, der kamuflasjen som dekker resten av bilen er brutt opp på dørene.

Luftputene på sidene debuterte på denne, C4 Cactus.

Nå er det altså testinnspurt, før vi muligens får se bilen for første gang på bilutstillingen i Geneve i mars.

Dette er forresten en del av et større samarbeidsprosjekt mellom PSA-konsernet ( som eier Peugeot, Citroën og DS – og Opel).

C-Aircross bygges på samme plattform som biler som Peugeot 208 og Opel Corsa.

På den måten holder man utviklingskostnadene nede, og kan utnytte stordriftsfordeler i langt større grad enn når hver bilmodell utvikles for seg selv.

