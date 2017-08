Her er bilmerket som vokser mest i Norge akkurat nå

Etter flere år med snevert salg, ser vi nå nye takter fra Alfa Romeo. De satser nemlig for fullt med nye modeller som Giulia og ikke minst deres aller første SUV, Stelvio.

Målsetningen til Fiat Chrysler Automobile (FCA) som eier Alfa, er å selge 400.000 biler i året fra 2018.

Italienerne skal investere fem milliarder euro i produktutvikling. Det første resultatet er altså den nye sedanen Giulia som debuterte i fjor.

Vi i Broom har testet verstingutgaven, Giulia Quadrifoglio på norske veier. Det møtet kan du lese mer om her.

Raskest voksende merke i Norge

Også her hjemme vokser Alfa Romeo om dagen, mye takket være den helt ferske SUV-en.

Interiøret i nye Stelvio ser slett ikke dumt ut!

– Dette er jo en bil som treffer godt i det norske markedet for øyeblikket. Responsen fra kundene er god. I tillegg gleder vi oss over at større deler av tilvalgene, spesielt på Stelvio, nå er tilgjengelig. Det kommer de norske kundene til gode, forteller Morten Andreas Kleven, produkt- og PR-sjef for FCA i Norge.

Han legger til at det også er økt interesse for Giulia i Norge om dagen.

– Det er godt å se at vi nå har modeller for markedet, og at vi kan bli synlige igjen, sier Kleven.

Selv om Alfa Romeo ikke på langt nær har noen volummodeller her hjemme enda, er det bilmerket i Norge som vokser mest i prosent kontra fjoråret.

Alfa Romeo Giulia blir svært viktig for merket

Fokus på design og kjøreegenskaper

Sammenlignet med samme periode i fjor, har Alfa-salget økt med over 600 prosent. I løpet av første halvår i 2016 ble det kun solgt 11 nye Alfaer i Norge. I år har tallet økt til 82 biler, i samme periode.

Det er spesielt fokus på design og kjøreegenskaper som skiller det italienske merket ut fra mengden. Nye Stelvio leveres med en 2,2-liters dieselmotor på 210 hk. Bensinutgaven er derimot på 2-liter, og yter friske 280 hk. Begge alternativer leveres med firehjulstrekk og 8-trinns automat. Prisene starter på henholdsvis 588.800 og 658.800 kroner.

Giulia vektlegger sportslige kjøreegenskaper og ikke minst et design som er umiskjennelig Alfa.

Snart kommer det også om en Quadrifoglio-utgave av Stelvio til Norge. Den har en V6-er under panseret, som yter hele 510 hk, tilsvarende dagens Giulia Quadrifoglio.

Denne artikkelen ble først publisert på Broom.no. Les også:

Fem bruktbiler du kan tjene penger på

- Det har blitt enklere å være bilentusiast





2017 Audi TT RS-R: Når en vanlig sportsbil ikke er nok