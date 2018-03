Hemmelig test: Denne er det mange nordmenn som gleder seg til

Norden har lenge vært et yndig sted for de store bilprodusentene å teste ut nye modeller i værutsatte forhold. Side3 har ved flere anledninger skrevet om bilinteresserte personer som har kommet over biler på hemmelige testturer i Norge, Sverige og Finland.

Nylig var undertegnede på skitur til Levi i Nord-Finland, og på hjemturen til Tromsø kom reisefølge over en nettopp slik biltest. Godt kamuflert og delvis bygget om, hadde en bil stoppet i en busslomme sammen med en følgebil. Vi fikk knipset noen bilder fra vår egen bil. Da vinket sjåføren til oss, men så raskt vi gikk ut for å ta en nærmere titt kjørte bilen avgårde.

Begge bilene hadde tyske skilter og følgebilen var av merket Mercedes. Dette gjør det naturlig å anta at det er snakk om en Mercedes. Første antagelse er at det kan være en modell fra Mercedes A-klasse, eventuelt en slags cross-over variant eller en AMG-versjon uten store felger og bodykit.

Det kan også være en elektrisk versjon av A-klassen. A-klassen ble presentert senest i februar 2018.

A KLASSE?: En el-versjon av Mercedes A Klasse kan ha blitt observert i Finland.

- Kuldetest av EQA?



Side3 sender bilder over til ViMenns bileksperter:

- Ikke godt å si hva dette er. Nye Mercedes A-klasse er vist i full offentlighet. Liten grunn til at den skulle dukke opp i nord med full kamuflasje, sier Martin Jansen i ViMenn.

MERCEDES?: En testbil ute på de nord-finske veier i mars 2018. I bakgrunnen skimtes følgebilen, en Mercedes. Begge bilene er tyskregistrerte.

HYGGELIG SJÅFØR: Sjåføren av testbilen hadde ingen problemer med å bli tatt bilder av i første omgang. Da vi forsøkte å ta en nærmere titt på bilen, kjørte han av gårde.

Mangelen på eksosrør, gjør at ekspertene mener det kan være snakk om en test av Mercedes' elbiler. Den tyske produsenten satser tungt på elbil og har lovet å ha minst syv forskjellige modeller på markedet innen 2022.

- Mercedes hadde avsluttende kuldetester av EQC i Sverige og Finland i vinter, leste jeg et sted. Synes denne ser for liten ut til å være EQC, så en forklaring kan være at de har startet kuldetester av EQA? Det ville i så fall forklare mer omfattende kamuflasje enn det man skulle tro var nødvendig på A-klasse, forklarer Terje Bjørnsen i ViMenn.

ELBIL?: Mye snø gjorde det vanskelig å observere om det var eksosrør på testbilen. Er det Mercedes som tester ut en ny elmodell?

Vil utfordre Telsa



En konseptversjon av EQA ble presentert på bilmessen i Frankfurt i 2017. Ifølge en artikkel i Business Insider fra messen, ønsker Mercedes at EQ-modellene skal utfordre Tesla på det ettertraktede elbilmarkedet.

- EQA kan nok til en viss grad utfordre Model 3, men kommer antakelig ikke før i 2020, sier Jansen.

- EQC derimot er nok en bil det er knyttet langt større interesse rundt, en SUV med en rekkevidde på 500 km (NEDC-syklusen) og 4Matic-firehjulstrekk, altså som bestilt hva gjelder norske preferanser. EQC kommer i 2019, og er på størrelse med dagens GLC. Modellen er den første batterielektriske bilen under det nye merkenavnet EQ, som innen 2022 vil telle totalt syv modeller, legger biljournalisten til.

POPULÆR I NORGE: Mercedes-Benz EQC ser ut til å bli en norsk favoritt. Bertel O. Steen har allerede mottatt en rekke bestillinger på elbilen. Forventet leveringsdato er en gang i 2019. Bildet er tatt under en vintertesting i Nord-Sverige.

PR-sjef i Bertel O. Steen, Audun Hermansen, opplyser i en epost at det er stor interesse i Norge for EQC. De skal ha fått inn rundt 1800 bestillinger av modellen, som er forventet i 2019.

- EQC har nettopp gjennomført og bestått vintertesting i Nord-Sverige. I tillegg ble det bekreftet fra øverste Daimler-hold (Wilko Stark, head of Strategi Mercedes-Benz Cars, CASE and EQ) at bilen skal vises frem senere i år, skriver Hermansen videre.

Området rundt Levi i Finland er godt kjent for å benyttes for å teste bilers vinteregenskaper. Audi har blant annet et større testanlegg i området. BMW har også blitt hyppig observert på finske vinterveier.

