Har vært borte i 11 år – nå gjør de comeback i Norge

Spanske Seat har vært borte fra det norske markedet helt siden 2006. Men nå er det klart for comeback.

Merket har vært eid av Volkswagen-konsernet i en årrekke. Det var også Volkswagens norske importør, Harald A. Møller AS, som i mange år tok inn Seat til Norge. Men et stykke ut på 2000-tallet kastet de kortene.

Så ble merket i en periode solgt via Seat Nordic i Norge, men de klarte aldri å få skikkelig fart på sakene. På det meste ble det solgt over 1.000 Seater i Norge i løpet av ett år, men det begynner å bli lenge siden.

Pilene peker oppover

Det hører også med til historien at Seat i en årrekke har vært problembarnet i VW-konsernet. Pengene har rent ut av kassen, til tross for ganske betydelige investeringer. Finanskrisen rammet også Seat hardt, særlig fordi de hadde en stor del av salget sitt sør i Europa, der nybilsalget stupte fra 2009.

Men de siste årene har pilene pekt oppover. Nye og attraktive modeller har blitt lansert og røde tall har blitt snudd til sorte.

Slik sett er rammebetingelsene langt bedre nå, enn da Seat forsvant fra Norge.

Det er Harald A. Møller AS som igjen prøver seg på Seat. I dag kom nyheten om at de er i gang med legge planene for relansering av merket i Norge.

Med Ateca har Seat en bil i en svært interessant klasse i Norge.

Gjøre ting på ny måte

– En leken og ungdommelig merkevare som Seat åpner for at man ikke behøver å forholde seg strengt til bransjens tradisjonelle forretningsmodeller. Vi kommer til å gjøre ting på en helt ny måte. Det har skjedd mye spennende med Seat siden sist vi sto for importen av merket. Produktporteføljen fremstår svært attraktiv for det norske markedet, merket og fabrikken har medvind og vi leker med alle de spennende mulighetene Seat nå åpner for oss, sier administrerende direktør for Harald A. Møller AS, Ulf Tore Hekneby.

Harald A. Møller AS og Seat kommer sammen til å teste ut nye direktekanaler for distribusjon, både on- og offline. Mer informasjon om de norske planene for Seat kommer i september, i forbindelse med bilmessen i Frankfurt, opplyser importøren.

Fire modeller til Norge

Seat er opprinnelig en forkortelse for Sociedad Española de Automóviles de Turismo. Seats historie skriver seg tilbake til tidlig 50-tall og Spania. Hovedkontoret ligger i Martorell, rett nordvest for Barcelona.

I 1990 ble merket overtatt av Volkswagen AG. Ibiza og Leon er to av Seats mest kjente modeller, og nylig ble SUV-en Seat Ateca og kompaktmodellen Arona lansert. Disse fire er blant de modellene som snart vil importeres til Norge.

