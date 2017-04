Glem Tesla, Lilium Jet flyr deg dit du skal

Her flyr det elektriske personflyet Lilium Jet for første gang. Se video lenger ned i artikkelen.

Mennesker har hatt en drøm om flygende biler i årtier, men så langt har ingen klart å skru sammen et konsept som fungerer tilfredsstillende.

Det vil det tyske selskapet Lilium gjør noe med.

De har utviklet et elektrisk VTOL-fly. VTOL står for "vertical take-off and landing", altså et fly som kan lette og lande rett opp og ned som et helikopter.

I 2016 sikret selskapet seg ti millioner euro i såkalt risikokapital fra investeringsselskapet Atomico, og nå bekrefter selskapet at de har gjennomført den første flyturen med personjetflyet.

Testen ble gjort med en prototype i fullskala, og vi må innrømme videoen fra prøveturen er ganske imponerende:

Prototypen er en toseter, men selskapet har planer om en femseter - som først og fremst kan brukes som taxi-fly.

Selskapet hevder at Lilium Jet har en rekkevidde på mer enn 300 km og har en toppfart på 300 km/t.

Et problem for fly som Lilium Jet er at det krever svært mye energi å holde seg i luften, særlig når det skal sveve stille i lufta.

Lilium hevder at flyet er like effektivt som en elbil når det først flyr, og at det bruker 90 prosent mindre energi enn droneliknende luftfartøy.

Kongstanken er at Lilium Jet kan erstatte tradisjonelle taxier. Det tyske selskapet har sett på tiden det tar å komme seg fra Manhattan i New York til flyplassen JFK, og mener de kan redusere reisetiden fra 55 til 5 minutter, attpåtil til en rimeligere penge.