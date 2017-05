Glem rekkeviddeangst, nå er det ladeangst som blir et problem

LADEKØANGST: Hurtigladestasjoner er helt avgjørende for å kunne kjøre langt med de fleste elbiler. De fungerer godt - men du blir veldig sårbar for at noen bruker det uttaket du trenger. Dermed blir du fort sittende å oppdatere appene ofte for å se om det er ledig på stedet du planlegger å stoppe.

LADEKØANGST: Hurtigladestasjoner er helt avgjørende for å kunne kjøre langt med de fleste elbiler. De fungerer godt - men du blir veldig sårbar for at noen bruker det uttaket du trenger. Dermed blir du fort sittende å oppdatere appene ofte for å se om det er ledig på stedet du planlegger å stoppe.

Elbiler er i ferd med å bevege seg fra mest å være et alternativ til bussen for dem som pendler inn til byen hver dag, til å bli en fullgodt erstatning for vanlige biler.

Opel Ampera-e er kanskje det beste eksemplet på den store endringen som er i ferd med å skje i markedet - selv om den er nær umulig å få tak i.

Tesla kommer med den billigere Model 3 i løpet av året, og en rekke av de andre elbilene begynner nå å få en akseptabel rekkevidde, i kombinasjon med mulighet for hurtiglading.

Som Side3 nylig viste, kan man nå enkelt kjøre mellom landets to største byer med en elbil og hurtiglading, uten at det tar lenger tid enn med en vanlig bensin- eller dieselbil.

Begynner å bli mange lademuligheter



Det er primært Grønn Kontakt og Fortum som konkurrerer om å bygge kommersiell hurtigladerinfrastruktur i Norge, i tillegg til Tesla som har bygget anlegg som utelukkende fungerer for egne biler.

Totalen har nå blitt såpass omfattende at det nå er mulig å kjøre nær hvor som helst i landet hvis du planlegger fornuftige ladestopp - i alle fall hvis du har en elbil som på papiret har rekkevidde på opp mot 300 km.

Hele konseptet med rekkeviddeangst er nesten dødt, men i stedet har man fått et nytt fenomen: Ladekøangst.

Mange stasjoner, liten kapasitet

Utfordringen er at svært mange av stasjonene som er utbygget i dag er begrenset til ett uttak for hver av de to vanlige hurtigladestandardene CCS og Chademo. Det betyr at det ikke skal mer enn én annen bil til på ladestasjonen, før det blir ladekø.

Og i motsetning til køen på en bensinstasjon, tar det gjerne 20-60 minutter før neste bil kan lade. Om du ikke har tilstrekkelig med gjenværende rekkevidde til å kjøre til neste ladestasjon, har man da ikke annet valg enn å vente.

Tesla har valgt en litt annen strategi når de har bygget ut hurtigladestasjoner, der de bygger færre steder - men med flere uttak. Men også for Tesla-eiere er ladekøangsten i ferd med å etablere seg, særlig på utfartsdagene.

Årsaken er ganske enkelt at Teslaer egner seg for langtur, og det begynner å bli mange av dem.

- Umulig å bygge seg ut av

Side3 har snakket med de store utbyggerne av ladestasjoner, og den klare meldingen er at det for tiden gjøres en betydelig utbygging av nye ladestasjoner, men at ladekøproblematikken er nærmest umulig å komme utenom - spesielt på de store utfartsdagene.

- Alle laderne vi bygger nå er klargjort for utvidelse hvis det blir nødvendig. Vi lever av at folk lader, og blir det større etterspørsel, så bygger vi ut, sier Ole Henrik Hannisdahl i Grønn Kontakt til Side3.

Fortum Charge & Drive har langt på vei samme holdning:

- Vi har for tiden høyest fokus på å bygge ut nettverket for å etablere en bedre dekning for elbillisten. Det betyr ikke at vi unnlater å utvide kapasiteten der vi ser behov for dette. I den siste tiden har vi utvidet på både Shell Espa og McDonald's Gardermoen, forteller Jan Haugen Ihle i Fortum.

Også fra Tesla er planen å styrke ladenettverket noe i tiden som kommer, med en håndfull nye lokasjoner og noen utvidelser av eksisterende plasser med stor pågang.

Mye ubrukt - men plutselig kø



Hannisdahl i Grønn Kontakt påpeker at det er mange forskjellige hensyn som må vurderes opp mot hverandre når utbygging planlegges:

- De fleste av laderne står i dag ubrukte store deler av døgnet. Samtidig har man enkelte trafikktopper, for eksempel fredag ettermiddag eller på store utfartsdager da «alle» skal på tur, og da kan det bli kø. Å bygge seg ut av disse toppene er nesten umulig.

Foreløpig er dette et lite problem. Han forteller at bilene med lengst rekkevidde kan «kjøre rett til hytta», og lade der. Da er det ikke noe poeng med hurtiglading. Bilene med kortest rekkevidde fungerer derimot dårlig på langtur.

- Det går fint å stoppe én gang for å lade, enten for å spise, kanskje handle eller lignende - men om det blir 3-4 ganger, så fungerer det ikke så godt i praksis. Det vi tror vil gi en økning i bruken er de nye "mellombilene" - men vi ser jo at tilgjengeligheten på disse foreløpig er svært begrenset.

Ampera-e stående på ladestasjonen i Eidfjord.

Opel Ampera-e har for tiden nær to års ventetid, mye fordi GM etter alle solemerker har sett på bilen som en såkalt «compliance car» som produseres med tap i få eksemplarer for å oppnå reguleringsfordeler i USA.

- Vi har gjort et prosjekt fra Oslo til Bergen over E134 der vi har bygget doble ladestasjoner hele veien, og der er det "ingen" som bruker dem. Vi snakker kanskje om én i døgnet, så behovet er ikke der ennå. Det kan jo være et tips til dem som skal kjøre over fjellet, og er redd for at det skal være kø på Geilo eller Eidfjor, konkluderer han.

