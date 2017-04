Genesis er et nytt bilmerke med store planer

Produksjonsstart er neppe så altfor langt unna for dette konseptet fra Genesis.

Det gir en litt Bentley/Volvo-aktig look som ser påkostet ut, mens det bakfra ser litt enklere ut med tynne fiberoptiske baklys. 23-toms felgene har det samme mønsteret som man finner flere andre steder på bilen, inkludert på sidene og i fronten.

Designet ser bra og stilig ut (som så mange andre konkurrenter i denne klassen), med såkalt is-granitt-finish og en heftig grill med diamantaktig kryssmønster og fire smale hovedlys (to på hver side).

Hyundai har store ambisjoner for Genesis. De vil gjerne få til det samme som Toyota har gjort med Lexus, og er i full gang. Nylig viste de fram den første SUV-en fra Genesis, GV80 Concept.

Genesis betyr opprinnelse / tilblivelse, og er en vanlig betegnelse for første mosebok. Men det kan jo godt hende noen hos Hyundai er ekstra glade i vekslende taktarter og hyppig bruk av Mellotron for det.

Det samme opplegget finner vi i baksetet, hvor man kan berører metallstriper for å styre skjermene bakpå forsetene.

Passasjeren kan touche metallstripene som er lagt inn i midtkonsollen for å styre ulike funksjoner.

Et påkostet interiør hører med til en slik SUV.

Men det er egentlig innvendig konseptet ser aller grommest ut. Displayet foran føreren (med et analogt speedometer oppi alt det digitale), er stilig, mens en bred og tynn 22-toms skjerm helt fremst og øverst på dashbordet gir mengder av informasjon til både fører og passasjer.

Lite info om drivkilde

Som drivkraft har bilen en «avansert plug-in hydrogen» løsning, uten at noe mer blir opplyst i denne omgang. Hyundai er et av bilmerkene med mest erfaring og kunnskap om både hydrogen og elektrisk kraft, så her kan det bli spennende å se hva som dukker opp.

I luksusmarkedet (spesielt det amerikanske), vil det nok også være naturlig med en V8 bensinmotor, så et slikt motorvalg blir sannsynligvis tilgjengelig fra salgsstart. Når det blir er ikke sikkert, men det blir uansett spennende å følge denne bilen fram til produksjon, som neppe er så altfor langt unna.

