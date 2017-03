Garanti på elbil: Tesla til bunns i Forbrukerrådets test

Bruktverdien på elbiler er et hett og ofte diskutert tema. Litt av årsaken ligger i at moderne elbiler er såpass ferske at vi ikke har et klart bilde av hvor mye batteriene forringes over tid.

Argumentet mot å kjøpe elbil var lenge oppfattelsen om at en risikerte å ende opp med en bil som ikke var verdt noen ting dersom batteriet i praksis var ubrukelig.

Den påstanden har vist seg å være langt unna de faktiske forhold, men det er likevel slik at batteriet i elbilene mister kapasitet over tid.

"Det betyr at din aksjonsradius reduseres, og at du vil måtte lade oftere. Dette er selvsagt negativt i seg selv. En annen negativ effekt ved svekket batterikapasitet, er økt risiko for at du ender opp med en dårlig pris den dagen du bestemmer deg for å selge elbilen", skriver Forbrukerrådet i forbindelse med en omfattende test av garantiene de forskjellige produsentene tilbyr for sine elbiler.

I tillegg, som mange eiere av tidlige elbiler har opplevd, oppgraderes av og til eksisterende modeller med betydelig lengre rekkevidde - som har stor påvirkning på bruktbilprisen.

Med utgangspunkt i disse problemstillingene har Forbrukerrådet sett på hvilke produsenter som tilbyr en garanti som sikrer deg mot en dramatisk reduksjon i rekkevidde.

Det tilbys i hovedsak to garantier i dag, batterigaranti og kapasitetsgaranti. Den første er mest en garanti ved feil på batteriet, mens den andre skal garantere en gitt rekkevidde over tid.

I kåringen har Forbrukerrådet også tatt hensyn til om produsenten krever at du følger serviceprogrammet for at garantiene skal være gyldige.