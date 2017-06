Første titt: Her er Jaguar I-Pace i Norge

Om vi skal se litt stort på det, er det tre elbiler Side3s lesere er spesielt interessert i: Tesla, Opel Ampera-e og Jaguars I-Pace.

Nå er I-Pace for første gang i Norge, og det er ikke tilfeldig at bilen vises fram akkurat her. Norge er fremdeles elbillandet framfor noe, og Jaguar i Norge opplever stor interesse.

- Fabrikken har høye forventninger til salget i Norge. Da blir vi prioritert, sa salgsjef Jacob Moer Aanonsen til Side3 i desember 2016.

For første gang har Jaguar åpnet for å registrere at en ønsker en bil, slik også Tesla gjør det ved sine lanseringer, og Opel gjorde i forkant av Ampera-e-lanseringen.

I skrivende stund har over 2000 mennesker registrert at de er interessert i bilen, av dem har 650 personer betalt et depositum på 10.000 kroner.