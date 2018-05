Førerkortbeslag: Det skal litt til å miste lappen - her er fartsgrensene

I 2018 har UP varslet rekordmange kontroller. Antall fartsbøter forventes å øke fra mellom 80.000 og 90.000 i året til over 100.000.

Men hvor fort må man kjøre for å miste lappen?

Grensen varierer og det er strengere jo lavere fartsgrensen er i utgangspunktet. Her er politiets veiledende liste:

Fartsgrense

Fartsgrense for førerkortbeslag Fart over fartsgrensen

30-sone

56 km/t

26 km/t

40-sone

66 km/t

26 km/t

50-sone

76 km/t

26 km/t

60-sone

86 km/t

26 km/t

70-sone

106 km/t

36 km/t

80-sone

116 km/t

36 km/t

90-sone

126 km/t

36 km/t

100-sone

141 km/t

41 km/t

110-sone

151 km/t

41 km/t



De magiske grensene for å beholde lappen er altså 25 km/t over fartsgrensen i 60-sonen og nedover. I 70-90-sonene må du holde deg innenfor 35 km/t over fartsgrensa, og i 100- og 110-sonene kan du altså ligge 40 km/t over fartsgrensa før sertifikatet mistes.

Det tryggeste - og billigste - er naturligvis å holde seg innenfor fartsgrensen. I tillegg til at lappen ryker, flyr tusenlappene om du blir tatt i så høy fart.

Men det begynner å koste lenge før det. Fra 1. januar 2018 skrudde staten opp satsene for råkjøring. Her er politiets prisliste for fartsovertredelser (forenklet forelegg):

Når fartsgrense på stedet er 60 km/t eller lavere, og fartsoverskridelsen er til og med 5 km/t 800 kr

til og med 10 km/t 2100 kr

til og med 15 km/t 3800 kr

til og med 20 km/t 5500 kr

til og med 25 km/t 8500 kr

Når fartsgrense på stedet er 70 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er til og med 5 km/t 800 kr

til og med 10 km/t 2100 kr

til og med 15 km/t 3400 kr

til og med 20 km/t 4700 kr

til og med 25 km/t 6400 kr

til og med 30 km/t 8500 kr

til og med 35 km/t 10.200 kr

Når fartsgrense på motorveg er 90 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er 36 km/t til og med 40 km/t 10.650 kr



Husk også at politiet vurderer fra situasjon til situasjon. Førerkortbeslag er et faktum lenge før «den magiske grensen» dersom det er glatt på veien, dårlig sikt, det er barn langs veien eller du foretar en farlig forbikjøring.

Ved forbikjøring kan også politet ta litt lettere på for høy hastighet:

Har fartsovertredelsen skjedd i umiddelbar tilknytning til en ellers aktsom forbikjøring, vurderes forholdet noe mildere (fradrag med 20-30%). Dette gjelder ikke når fartsoverskridelsen har vært vesentlig høyere enn det som er påkrevet for å foreta en ellers aktsom forbikjøring, eller den motorvogn som ble forbikjørt holdt høyere hastighet enn tillatt. Lovdata

Den korteste perioden du kan miste førerkortet for er tre måneder. I verste fall må du klarer deg uten sertifikat i over 36 måneder.

Det smarteste, tryggeste og billigste vil alltid være å holde seg innenfor fartsgrensene. God tur!