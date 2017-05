For ett år siden tenkte ingen på DAB - nå skal alle ha det

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Om et par måneder får vi vår nye bil. Vi skal da selge vår gamle. Tror du at en DAB-radio til 5.000 kroner vil være regningssvarende i gamlebilen før salg?

Benny svarer:

Jeg kan ikke love deg at du får igjen alle de 5.000 kronene her, men jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at det er lettere å selge en bil med DAB+ radio, blant de tilsvarende bilene som IKKE har dette. Slik sett tror jeg det kan være lurt.

Det er veldig mange som liker å høre på radio i bilen.

For 5.000 kroner som du har tenkt å bruke, får du vel også en fullintegrert løsning, vil jeg anta. Det har jeg også sansen for. Det er mye bedre og garantert mer attraktivt enn disse utenpåmonterte adapterne. Det ser jo ofte veldig ut som det det er – nemlig ettermontert.

Sørg for at det eventuelt synes godt i annonsen, gjerne i tittel.

Det er tungt bruktmarked om dagen og det gjelder å by på og å synliggjøre det som gjør din bil unik og attraktiv i forhold til de andre, tilsvarende bilene.

Tenk deg også i kjøpers sted. Jeg tror mange er villige til å betale litt ekstra for å få dette nå. DAB slipper vi ikke unna, uansett hva vi mener om det. Jeg tror mange synes det er deilig å slippe å "surre" med å ettermontere dette i etterkant, men få det fiks ferdig.

Så – ja jeg tror det det kan være en smart investering. Lykke til med både ny bil og salg av den gamle, når den tid kommer.

Velkommen – og lykke til!

