Flyr sitt eget kamphelikopter

FLYR EGET KAMPHELIKOPTER: Stig Bakke er ikke helt som andre millionærer.

Selv om han er sivilist, har helikopteret hans autentisk kamp­erfaring fra årene i Vietnam.

– Når jeg flyr på nye steder pleier jeg å ringe lensmannskontoret først for å advare. Det er ikke meningen å skremme noen. Men det har gått greit hittil, folk tror vel bare at helikopteret mitt er et av Forsvarets Bell 412.

I likhet med Lotto-millionærene er ikke Bakke helt som andre millionærer. For hvem ville brukt et ensifret millionbeløp på å anskaffe en såpass sær flymaskin, og i tillegg ta den tilsynelatende umulige utfordringen med å skaffe amerikansk eksportlisens for kamphelikopter og få det over på norsk sivilt register?

Svaret må være at noen er født med mer bensin i blodet enn andre. Mye mer. Verkstedhallen i et av firmaene han eier ser ut som et museum fullt av amerikanske biler av edel årgang han selv har skrudd på og restaurert.

Legg til dragracing, båtrace inntil han så vidt overlevde en alvorlig ulykke, foruten helikopterflyging, så begynner man å få et komplett inntrykk av mannen.

Overlevde så vidt

Historien begynner da Stig Bakke sa opp en godt betalt jobb offshore i oljebransjen for å starte opp sin egen virksomhet. I mange år hadde han erfart at mye av boreutstyret var utviklet av teoretikere på land og fungerte dårlig ute i oljebrønnene.

Ved hjelp av egne utstyrspatenter og jobbing fra tidlig morgen til sent på natt klarte han å utvikle en ny verktøys- og utstyrsflåte til norsk oljeindustri. Fra å være en beskjeden garasjebedrift, satt han igjen med en gevinst på 100 millioner kroner for andelen i Bakke Oil Tools da han solgte livsverket sitt i 2002.

Jeg spør forsiktig hvor mange ganger han så Vietnamfilmen «Apocalypse Now» før han bestemte seg for å bruke litt av formuen på kamphelikopter.

– Den filmen har jeg faktisk ikke sett ennå. Vet du hvor jeg kan laste den ned? Nei, det var egentlig bare tilfeldig at Huey'n havnet hos meg, svarer han.