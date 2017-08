Flere hundre nordmenn skal kjøpe million-SUVen neste år

I går kveld avduket Porsche tredje generasjon av SUV-en Cayenne. En bil som helt siden den første generasjonen ble lansert i 2002, har vært en svært viktig bærebjelke i modellutvalget.

Det er ikke dermed sagt at den ikke har vært kontroversiell. Snarere tvert imot.

Da det først ble klart at sportsbilprodusenten Porsche skulle lage en SUV, var det slett ikke alle som var fornøyde. Mange entusiaster mente at man burde holde seg til sportsbiler og ligge langt unna denne biltypen.

15 år senere viser salgstallene at de negative røstene tok feil. Salget av nettopp Cayenne, har vært avgjørende for at Porsche også har kunnet fortsette å bygge noen av verden mest kjøreglade sportsbiler.

Millionbilen nordmenn står i kø for

Avgjørende modell

Tredje generasjon av Cayenne er altså nettopp avduket i Stuttgart, Porsches "hjemsted".

Den kommer kommer til Norge i desember, da med to motoralternativer. Cayenne får 340 hk, og koster fra 1.215.000 kroner, mens Cayenne S får 440 hk, med en startpris på 1.419.000 kroner.

Porsches Morten Scheel var til stede i Suttgart og gleder seg til å få nye Cayenne til Norge.

– Dette er en viktig modell for oss, ingen tvil om det. Gjennom 15 år har Cayenne vist seg å passe det norske markedet svært godt. Den nye tar det hele et langt steg videre, sier Morten Scheel hos den norske Porsche-importøren.

Han jobber nå med å skaffe Norge flere biler enn de rundt 200 som er satt opp i utgangspunktet.

– Det kommer ikke til å være nok. Målet er å klare det dobbelte, sier Scheel.

Dermed snakker vi et imponerende høyt salgstall for en så dyr bil. Men Porsche-importøren vet naturligvis hva de snakker om. De har mange eksemplarer av de to første generasjonene ute på norske veier, det er med på å sikre dem et betydelig kundegrunnlag.

SUVen er knapt innkjørt – verditap 1,6 millioner kroner

Hekken er den delen av bilen som best viser at Cayenne har blitt helt ny.

Lite nytt på utsiden

På utsiden må det kunne sies å være relativt beskjedne endringer. Særlig fronten minner mistenkelig om forgjengeren. Det samme gjør profilen. Her skal du følge med for å få med deg endringene. Men merk deg at C-stolpen stuper mer framover enn før.

Det er hekken som i størst grad avslører hva som er nytt. Her er det nå baklys som strekker seg langs hele bredden på bilen.

Lyktene er også smalere enn før, og minner mer om de vi har blitt vant med i 911 og nye Panamera.

Slik har Porschen stått i 33 år

Mye nytt på innsiden

Men når du åpner opp dørene, merkes det umiddelbart at det har skjedd ting.

På infotainment og følelsen av luksus, har Porsche tatt store steg videre de siste par årene. Det så vi tydelig på nye Panamera, og det viser seg igjen på Cayenne.

Først og fremst handler det om et nytt infotainemntsystem. Den store skjermen i dashbordet er lekker og den samme som i Panamera. Men systemet bak er blitt utviklet videre.

Det er også tatt en ryddejobb rundt alle knappene som preget både dashbord og midtkonsoll tidligere. Joda, det er noen igjen, fortsatt, men langt færre enn tidligere.

For øvrig velger Porsche å holde på en stor analog turteller i instrumentpanelet. Enkelte ting lar seg rett og slett ikke rokke ved ...

Innvendig har det skjedd ting, her snakker vi høy luksusfølelse.

Porsche: Lasse måtte bygge drømmebilen selv

Bensinmotorer først

På de to foregående generasjonene av Cayenne var det først og fremst dieselmotorer som gjaldt. Slik er det ikke lenger. Det er faktisk ikke sikkert det kommer noen diesel-utgave av Cayenne i det hele tatt, blir vi fortalt på pressemøtet. Akkurat det spørsmålet sitter toppsjefene og diskuterer akkurat nå.

Det som er sikkert, er at det kommer en ladbar utgave. Den får i stor grad samme drivlinje som Panamera. Det betyr over rundt 450 hk, og en rekkevidde på 50-60 kilometer. Men akkurat når denne modellen dukker opp, er ikke fastlagt enda.

Dette gjør brukt drømme-SUV med lommeboken

Mer plass

Cayenne har naturligvis vokst seg større siden sist. Den er lengre og bredere - og 1 cm lavere.

De nye dimensjonene har blant annet kommet bakseteplassen til gode. Dessuten er bagasjerommet blitt enda større. Tidligere var det på 670 liter, når svelger det unna hele 770 liter. Men hvor de 100 litere er hentet fra er vi litt usikre på, for det ser vitterlig ikke så mye større ut i virkeligheten ...

Dessverre må du se langt etter noen syvseter. Det er ikke på agendaen.

Bedre offroad

Du får også et enda mer avansert offroad-kjøreprogram, som tilpasser seg underlaget. Om du ønsker kan også bilen heves, for å gi bedre bakkeklaring når det virkelig kniper.

770 liter bagasjerom er gedigent, dette er virkelig en fullverdig familiebil.

Men de aller, aller fleste kundene vil nok holde seg på asfalten 99 prosent av tiden, kanskje avbrutt av en svipptur på grusveien opp til hytta.

På asfalten lover forresten Porsche at Cayenne skal sette en ny standard. Målet er at dette skal være markedets mest sporty SUV. Her har man jo også lange tradisjoner, både med tidligere generasjoner av Cayenne og ikke minst nye Macan.