Fisker hevder de har knekt koden til faststoffbatteri i elbil

Den danske bilentreprenøren Henrik Fisker står bak noen virkelige flotte bildesign. Han er også mannen bak en av de mest omtalte bilfiaskoene i nyere historie, Fisker Karma.

De første modellene av Karma kjørte ut fra fabrikken i 2011. Den rullet snart tilbake. Bilene var fulle av alvorlige feil og mangler, og etter at 16 biler hadde tatt fyr var det over og ut for Fisker.

Men i november 2016 annonserte Fisker at selskapet var tilbake, denne gangen med elbilen Emotion. En lekker råtass som sikter seg inn mot Teslas Model S.

Markedet har naturlig nok mottatt nyhetene rundt Emotion med en viss skepsis, men Fisker selv sier at bilen er klar til å bli offisielt avduket på teknologimessen CES i januar 2018.

Nå skaper Henrik Fisker igjen overskrifter.

Selskapet hevder de har gjort et gjennombrudd når det gjelder såkalte faststoffbatterier (solid state).

Faststoffbatterier er nærmest en hellig gral i batteriindustrien. Utviklingen av litiumionebatterier står nærmest stille, mens den nye batteritypen kan være et sjumilssteg framover med mange ganger energitettheten, lading på minutter og nærmest ingen brannfare.

Problemet er at ingen foreløpig har klart å skape en metode for billig masseproduksjon av faststoffbatterier slik at de kan konkurrere med litiumionebatterier.

Inntil nå?

Fisker sier de nå tar patent på en ny type elektrodestruktur i faststoff som skal gi batterier med utrolige egenskaper. Green Car Congress skriver at batteriene skal ha 2,5 ganger energitettheten til litiumionebatterier og at Fisker sier det vil gi elbiler med rekkevidde på over 800 km og ladetid på ett minutt.

Det er all grunn til å møte slik påstander med en sunn dose skepsis. Det som gjør Fiskers påstand interessant er mannen bak teknologien, Fabio Albano. Han leder i dag batteriutvikling for Fisker, men er også en av personene bak den anerkjente batteriinnovatøren Sakti3.

Albano kommenterer nyheten slik:

This breakthrough marks the beginning of a new era in solid-state materials and manufacturing technologies. We are addressing all of the hurdles that solid-state batteries have encountered on the path to commercialization, such as performance in cold temperatures; the use of low cost and scalable manufacturing methods; and the ability to form bulk solid-state electrodes with significant thickness and high active material loadings. We are excited to build on this foundation and move the needle in energy storage.