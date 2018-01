Fisker avduker elbilen EMotion på tirsdag

Det er all grunn til å møte slik påstander med en sunn dose skepsis. Det som gjør Fiskers påstand interessant er mannen bak teknologien, Fabio Albano. Han leder i dag batteriutvikling for Fisker, men er også en av personene bak den anerkjente batteriinnovatøren Sakti3.

Albano kommenterte nyheten slik:

This breakthrough marks the beginning of a new era in solid-state materials and manufacturing technologies. We are addressing all of the hurdles that solid-state batteries have encountered on the path to commercialization, such as performance in cold temperatures; the use of low cost and scalable manufacturing methods; and the ability to form bulk solid-state electrodes with significant thickness and high active material loadings. We are excited to build on this foundation and move the needle in energy storage.