Firefelts motorvei kan gi enorme besparelser

Verdens bilprodusenter jobber intenst med å få ned forbruk og utslipp på kjøretøyene sine. Men dette handler ikke bare om selve bilene. Hva slags veier de kjører på kan også ha stor betydning.

Det får vi igjen bekreftet i en test gjort av Norges Lastebileier-forbund (NFL). De har tatt for seg en konkret veistrekning og sjekket forskjellen mellom ny og gammel vei.

Konklusjonen er klar: Ved å bygge om til firefelts motorvei fra Grimstad til Sørlandsparken reduseres CO2-utslippet fra tunge lastebiler med 3.450 tonn årlig, til tross for at strekningen bare er 35 kilometer lang. I tillegg reduseres kjøretiden med hele 12 minutter.

Oppsiktsvekkende resultat

Tallene stammer fra en testkjøring utført av NLF med en semitrailer lastet til 50 tonns totalvekt. Først ble strekningen mellom Grimstad og Sørlandsparken kjørt på gamle E18, tur-retur. Deretter ble kjøringen gjentatt, men denne gangen på nye E18 med fire felt og høyere fartsgrense.

NFL beskriver selv resultatet som oppsiktsvekkende: Ikke bare gir den kortere strekningen med høyere hastighet redusert kjøretid. I tillegg senkes drivstoff-forbruket drastisk: Etter å ha kjørt Sørlandsparken-Grimstad tur-retur på både gamle og nye E18, viste målingene en differanse på hele 13,26 liter i brukt drivstoff. Det utgjør 1,2 liter diesel per mil.

TALLENES TALE ER KLAR: Her ligger det store besparelser med ny vei. Foto: NLF/Statens vegvesen.

Handler om flyt

– Mange tror at forbruket øker hvis gjennomsnittshastigheten stiger. Det er ikke tilfelle for tyngre lastebiler, forklarer regionsjef Reidar Retterholt i NLF Agder og Rogaland, i en pressemelding.

– Det handler først og fremst om flyt. Det er de hyppige nedbremsingene og akselerasjonene som øker forbruket.

Hvis en får eliminert disse, får en utnyttet potensialet som ligger i de nye lastebilene og miljøgevinsten vil være enorm.

30.000 kroner i året

Han håper at oppmerksomhet rundt de enorme besparelsene vil inspirere myndighetene til å prioritere enda raskere utbygging av firefeltsveier.

– Hvis en kjører denne strekningen tur-retur daglig i arbeidsuka, kan en oppnå en årlig besparelse på over 30.000 kroner per kjøretøy bare i redusert forbruk alene. På toppen kommer tidsbesparelsen. Dette viser hvor viktig veikvaliteten er, både for miljøet og økonomien i næringslivet, avslutter Retterholt.

