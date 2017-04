EU-regel kan bli spikeren i kista for dieselmotoren

I kjølvannet av Dieselgate-avsløringen i september 2015, har det vært den ene dårlige nyheten etter den andre, for dieselbiler.

Det siste halvannet året har andelen nybiler som blir solgt i Norge med dieselmotor sunket betraktelig. Mens mer enn tre av fire valgte diesel på det meste, var andelen i mars nede i 25 prosent. Det er fem prosent ned bare siden samme måned i fjor.

– Derfor bør mange fortsatt velge dieselbil

Flere grunner

Årsakene til endringene i markedet er delte: Fokus på luftkvalitet i byene og avgiftsendringer som bidrar til å gjøre andre motoralternativer mer lukrative, er kanskje de viktigste. Akkurat nå er det ladbare hybrider og elektriske biler som kommer best ut.

Sistnevnte risikerer dessuten ikke å bli sperret ute av de store byene på dager med dårlig luftkvalitet. Et virkemiddel som blir mer og mer vanlig i flere byer i Europa.

Nå kommer nok en dårlig nyhet for dieselmotoren.

Dieselforbud kan gi prisras på bruktbil

Strengere tester

Nylig kom nemlig EU-kommisjonen, med overveldende flertall, med et forslag om å innføre langt strengere rutiner for å måle utslipp på biler, skriver Teknikens Värld.

Forslaget går blant annet ut på at EU-landene skal lage sine egne testanlegg, der de kan teste bilene.

Det foreslås også at det skal innføres et system med dobbeltsjekking. Minst 20 prosent av de nye modellene skal inn til ny kontroll året etter lanseringen, for å påse at utslippene ikke er endret.

– Mange bileiere har grunn til å føle seg lurt!

Stikkprøver

Det åpnes dessuten også for å ta vilkårlige stikkprøver, der man også kan kontrollere biler som er produsert i andre EU-land.

Om det blir avslørt avvik i utslippene, vanker det solide bøter. Opptil 30.000 Euro per bil.

Nå skal lovforslaget godkjennes av medlemslandene og EU-kommisjonen innen de kan tre i kraft.

Bensin eller diesel – det er det store spørsmålet

Dårlig nytt for dieselbiler

Ifølge EU-kommisjonær Elzbieta Bienkowska fra Polen, kommer de nye reglene til å gjøre det mer krevende å lage dieselbiler i Europa.

– Dieselbiler forsvinner ikke over natten. Men etter ett års arbeid med dette forslaget, er jeg helt sikker på at de forsvinner raskere enn vi tror, sier hun.

Det er allerede tydelig at det å utvikle dieselmotorer med lavt nok forbruk, er blitt så dyrt at det er vanskelig å forsvare.

Nå stuper dieselsalget

VW vil ikke mer

VWs utviklingssjef, Frank Welsch, uttaler til det britiske nettstedet Autocar, at de ikke vil lage nye, mindre dieselmotorer. Kostnadene blir rett og slett for høye.

Det betyr at dagens 1,6-liter (EA827) trolig ikke blir erstattet.

De neste årene vil det derfor bare være dagens motor som blir videreutviklet i forbindelse med for eksempel småbilen Polo.

Artikkelen er først publisert på broom.no.



