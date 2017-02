Erlend løftet litt på presenningen, og fant nye Volvo XC60

Her står den, i en garasje i svenske Mora. Erlend fra Bærum fikk et ekte scoop da han sto og smurte ski i garasjen.

Men ut fra formen og størrelsen på bilen, tyder mye på at dette er nettopp XC60 – og dermed en uhyre viktig bil for Volvo. Dagens XC60 har lenge vært en bestselger. Selv om den trekker på årene, selger den fortsatt svært bra. Og for Volvo blir det avgjørende at de lykkes med oppfølgeren – og klarer å hente kunder fra både mer folkelige merker og premium-kolleger som Audi, BMW og Mercedes.

– Plutselig rullet det inn to splitter nye XC90, etterfulgt av hva som så ut som en ny versjon av XC60. Den var godt kamuflert med mye polstring utenpå. De svenske sjåførene var kjappe med å få på presenning og sikret den med hengelås. De var ikke veldig pratsomme folk. Det eneste jeg fikk ut av dem var et «vet ikke» da jeg spurte om det var nye XC60, noe som ble fulgt opp med stygge blikk fra dem alle, forteller Erlend.

De gjør som regel hva de kan for å gjemme seg bort og ikke bli oppdaget. Men noen ganger går det ikke helt etter planen for de som er ute og tester helt nye biler.

Forhjulstrekk

– Nysgjerrigheten til oss gutta fikk oss til å åpne en liten luke på det ene vinduet av presenningen, så vi fikk sett litt på interiøret etter at sjåførene hadde gått.

Diverse testutstyr inne i bilen, legg også merke til de spesielle setetrekkene.

– Jeg hadde med meg et par venner som er veldig bilkyndige. De la merke til at testbilen manglet bakre differensial, mellomaksel og drivaksler bak. Altså at akkurat denne modellen hadde forhjulstrekk, forteller Erlend.

Det kan også stemme, i forhold til at nye XC60 sannsynligvis kommer med både forhjulstrekk og 4x4, akkurat som storebror XC90.

De to bygger for øvrig på samme plattform, Volvo-konsernets prisbelønte SPA-plattform som debuterte på nettopp XC90. Den danner også utgangspunkt for S90 og V90, og snart en helt ny generasjon 60-biler.

Starter med SUV

Markedet for SUV-er vokser kraftig akkurat nå. Derfor er det naturlig at Volvo følger samme oppskrift med 60-serien som de gjorde med 90-serien, nemlig at de starter med SUV, og så kommer med andre modeller senere. Det er viktig både for image og inntjening.

Nå er det snart slutt for dagens XC60.

Det kamuflerte eksemplaret var sannsynligvis i Mora for å bli testet på isbane. Og Erlend synes naturligvis det er stor stas å få et scoop som dette:

– Jeg har alltid hatt en stor interesse for biler. Jeg drar innom Autoxo fra tid til annen, og jeg liker meg også godt på Øvrevoll når det er vårmønstring der. Jeg sto også på Aker Brygge i fem-seks timer for å se alle bilene da de kom innom på Gumball 3000, avslutter 17-åringen.

