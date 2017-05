Er dette tidenes beste annonse for en bruktbil?

Spesialeffekt-spesialisten Eugene Romanovsky ønsket nylig å selge sin aldrende Suzuki Vitara. Det store spørsmålet var hvordan han skulle få sin litt kjedelige bil til å stikke seg ut i mengden av annonser

Løsningen var åpenbar: Han tok det som en mulighet til å lære seg noen nye teknikker i videoproduksjon.

Resultatet ble en nesten to minutter lang reklamefilm av typen «over the top» med en produksjonsverdi som overgår det meste Suzuki har laget på egenhånd, og som definitivt ville vært dyrere å få produsert enn hans over 20 år gamle bil var verdt.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Videoen har fått over 2,5 millioner visninger på YouTube alene - noe som overgår den tidligere nesten-episke salgsvideoen for en gammel Volvo 240 GL.